琉球と滋賀の一戦は白熱したPK戦に

明治安田J2・J3百年構想リーグの第3節が各地で行われ、沖縄県総合運動公園陸上競技場でFC琉球とレイラック滋賀が対戦。

0-0のままPK戦に進み、28人がキッカーを務めたなか「初めて見た」「すごいこと起きてる」など注目を集めている。

公式入場者数1,647名が見守った一戦は、PK戦で決着を付けることになったが、両チーム最初の5人は連続で成功。ここからも両チームの選手達はシュートを決め続け、11名全員が一巡目を成功した。キッカーも2巡目に周り、滋賀の14番手を務めたDF宮城雅史のシュートがクロスバーに嫌われ、琉球はDF鈴木順也が成功。14人全員がPK成功となった琉球が14-13で勝利し、勝ち点2を積み上げた。

SNSでは、「普通に接戦だった」「結局両キーパー合わせて28本とも、自分では止められなかったのか…」「28人目で決着とかマジで心臓持たん…！」「まさに死闘」「初めて見た」「すごいこと起きてる」といった声が寄せられ、約20分間で決着がついたPK戦に注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）