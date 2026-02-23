北海道コンサドーレ札幌のバドミントンチームが、Ｓ／Ｊリーグ生き残りをかけた大一番に臨む。今季Ｓブロックで５戦全敗に終わり、２８日に行われるＪブロック最下位の丸杉スティーラーズとの残留決定戦に回った。２０２２年の初昇格から国内最高峰リーグに立ち続けてきたが、負ければ降格という状況に追い込まれた。選手８人という少数も、一丸となって１部の座を死守しにいく。

負けられない戦いへ、コンサドーレが気持ちを奮い立たせた。４年間守り続けてきたＳ／Ｊリーグの残留がかかる、丸杉との一発勝負。下部リーグ時代の１８年から所属する三浦将誓主将（２８）は「上げてきた以上、落ちたくないという思いは強い。最後だけれども受けて立つのは良くない。リスクを恐れずに向かっていきたい」。最良の結果だけを信じ、戦う。

昨年１１月に始まったリーグ戦は、５戦全敗に終わった。選手数は８人。ケガ人や体調不良者が出たことで、吉田仁監督（４５）が「自信を持って万全な５人を送り込めた試合は１回もない」と振り返るほど、苦しい状況が続いた。セットを取れたのは初戦の大同特殊鋼戦のみだが、悲観はしていない。三浦主将は「競い合える環境は作ってきたので。チーム全体のレベル感は上がっている実感はある」と積み上げを強調した。１月１８日のリーグ最終戦から１か月強、心身とも立て直してきた成果は、勝利という結果で示す。

来季は一緒に練習もしてきたＪＲ北海道の昇格が決まっている。吉田監督は「将来的にＳ／Ｊで２チームでやりたいなと話していたので。落ちるわけにはいかない」と語気を強めた。北海道の２チームが、国内トップリーグで相まみえる姿を見せる時へ―。コンサドーレが最善の準備を整え、２８日の決戦の舞台へ向かう。（砂田 秀人）