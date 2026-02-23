人気お笑いコンビ・アンタッチャブルがＭＣを務める動物リスペクトバラエティ「動物さまの言うとおり」が、３月１日午後４時５分からフジテレビ系で放送される。第６弾の今回は動物のための様々な「アニマルお仕事」を調査。スタジオに矢田亜希子、なすなかにし、狩野英孝、村上佳菜子を迎えてお届けする。

動物園や水族館には、動物たちを陰で支える多くの仕事が存在する。動物の生活に欠かせない「超技術」を誇るエキスパート企業を取材した。スタジオには、ある動物の育児用ミルクが登場。製造した企業は実際の動物の母乳を分析し、それぞれに適したミルクを開発しているという。アンタッチャブル・山崎となすなかにし・中西が試飲するが、果たしてどんな動物のミルクなのか？

山崎は見どころに関して「何といってもＭＣ・狩野。なかなか見られない、貴重な英孝ちゃんのコーナー仕切りを、ぜひ見ていただきたいですね」とコメント。柴田は「第６弾も、動物のことがもっと大好きになる情報が満載です。動物たちとこんなことができるんだ、こんなことをしてあげられるんだ、という新しい発見がたくさん詰まっています。ぜひ楽しんでいただけたら」とＰＲした。