『M-1』王者・たくろう、幻の“決勝ネタの続き” 次から次へと知人が登場
テレビ朝日系バラエティー『くりぃむナンタラ』（毎週月曜 深11：45）が、23日に放送される。今回放送されるのは、人気企画「もうええわを言わない相方たち」。何も知らずに漫才を披露しているボケに対し、ツッコミが本来オチとなる締めワード「もうええわ」を言わなかったらどうなるのかを検証する。
【写真】幻の“決勝ネタの続き”を披露するたくろう
ボケが光るのはツッコミがいてこそ。にもかかわらず、ボケはツッコミへの感謝を忘れがちという発想から生まれた、ハートフルな？企画で、ネタバラシ後にボケはツッコミへ感謝するのか、それともキレてしまうのかが見どころ。
今回は、『M-1グランプリ2025』王者のたくろう、『M-1グランプリ2025』ファイナリストの豪快キャプテン、『キングオブコント2022』準優勝のコットン、『M-1グランプリ2025』準優勝のドンデコルテの4組が登場。賞レース強者のボケたちが、“終わらない漫才”という異常事態をどう乗り切るのか。
まず検証されるのは、たくろうの「M-1」決勝ネタ「ビバリーヒルズ」。ビバリーヒルズで女友だちのパーティーに出席した木村バンドが赤木裕に知人を紹介していくというネタで、木村は「本来のネタにはない新しい知人をどんどん紹介する」と仕掛ける。本来なら終わるはずの場面でも自己紹介が続き、次から次へと登場する知人に赤木の目は泳ぎ、大汗でアタフタ。ついにはキャラクターが崩壊していく。誰も見たことのない幻の“決勝ネタの続き”、そして追い込まれながらも奮闘する赤木の姿が見られる。
続いて豪快キャプテンは、「M-1」ネタの「小さいカバン」で参戦。仕掛け人の山下ギャンブルゴリラは「べーやんは普段から何もしないので（笑）、絶対アワアワする」と自信満々に語るが、漫才終盤、オチの締めワードを言わずにネタを続けようとした瞬間、事態は一変。べーやんの予想外の反応に、仕掛け人であるはずのギャンゴリが大汗でアタフタし、有田哲平も「これ、困っているのはどっちですか（笑）？」と苦笑する場面が展開される。
ネタバラシの場には、くりぃむしちゅーや松本穂香らが待機。はたして、たくろう、豪快キャプテンのボケたちはツッコミにどんな反応を見せるのか。コットン、ドンデコルテは次週放送予定となっている。
