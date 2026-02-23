庭で雪だるまを作っていると豆柴さんがまさかの行動に…？あまりに容赦のない無慈悲っぷりが話題を呼び、投稿は記事執筆時点で45万回再生を突破。「むしろ気持ちよい！」「楽しそう♡」「職人ｗｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：庭で雪だるまを作ろうとしていたら、犬がやってきて…無慈悲すぎる『まさかの行動』】

庭で雪だるまを作っていたら…？

Instagramアカウント「kuromamesiba_chiyuki」に投稿されたのは、雪がしんしんと降り積もった日のママと黒豆柴の「千幸(ちゆき)」ちゃんのドタバタ劇。

せっかくの雪を楽しもうと、庭で雪だるま作りを始めた飼い主さん。すると、速攻で千幸ちゃんがやってきて全力ホリホリ…！せっかく完成しかけた土台部分があっという間に破壊されてしまったそう。

初めて見る一面の銀世界に千幸ちゃんは大興奮！ママが作る大きな丸い物体にも、『なにこれ～！』と警戒心よりも興味が勝った模様。いっさい躊躇することなくアタックしたといいます。

楽しそうに高速ホリホリ…！

ママと千幸ちゃんの攻防戦は続きます。作っては壊され、作っては壊され…永遠に完成することはないのでは？と思うほど熾烈な戦いが繰り広げられます。

千幸ちゃんのすがすがしいほどの破壊っぷりには『職人』との呼び声もかかるほど。これが任務だと言わんばかりに一心不乱にホリホリする千幸ちゃんを見ると、その例えにも頷いてしまいます。

雪だるまを壊すと必ずカメラを見ては、『どう？すごい？』とでも言うような得意げな表情をしていたそう。

すったもんだの末…雪だるま完成！

やっとふたつめの顔部分を重ねようとしても、職人が瞬殺で崩してしまいます。雪だるま完成の前に庭の雪がなくなってしまうのでは…思わずそんな心配もしてしまいますがなんとか完成！千幸ちゃんよりも大きい立派な雪だるまが出来上がったそう。

冬の風物詩を全力で楽しんだ千幸ちゃんの姿は、多くの人をとびっきりの笑顔にさせたのでした♡

雪だるまを巡る微笑ましい攻防戦には「気持ちいいくらいの破壊力！」「カメラ目線かわいい♡」「職人、あっぱれ！」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「kuromamesiba_chiyuki」には、千幸ちゃんとご家族の賑やかな日々が紹介されています。おてんば娘♡チャーミングな千幸ちゃんの姿をご覧ください♪

写真・動画提供：Instagramアカウント「kuromamesiba_chiyuki」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております