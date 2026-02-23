「やっぱり、キター!!!」「この光景、大好き」五輪閉会式の“木原運送”にファン感激「流行語大賞にノミネートだね」 【冬季五輪】

表彰式のリフトシーンが今大会では大きく話題を集めた(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪は現地2月22日に閉会式がベローナ・オリンピックアリーナで行われた。

2週間にわたって行われた冬のスポーツの祭典。日本の選手団は過去最多となる24個のメダルを獲得。

特にフィギュアではこちらも過去最多の6個のメダルを獲得と日本中に感動を届けた。

そして閉会式でも見られたのが、すでにおなじみとなった「木原運送」だった。

「りくりゅう」ペアの三浦璃来と木原龍一は閉会式に並んで登場。歩いている途中では木原が三浦を片手でリフトする驚きのシーンを披露。三浦が高い位置から携帯で様々なシーンを撮影する場面が見られた。