北野颯太、11月以来の今季5点目！　ザルツブルクの5発大勝に貢献

ザルツブルクに所属するFW北野颯太が、今シーズンの5得点目を記録した。



オーストリア・ブンデスリーガで首位に立つザルツブルクは、22日に行われた第20節で2位LASKリンツと敵地で対戦。先発出場した北野は、2−1のリードで迎えた37分、ボックス内で味方のパスを収めると、右足を振り抜いてボールをゴール左下へと突き刺し、昨年11月以来となる得点を記録した。



その後に2点を加えたザルツブルクは5−1で快勝して首位の座を堅持した。北野は67分までプレーした。なお、ザルツブルクのMF川村拓夢は負傷欠場し、DFチェイス・アンリもメンバー外だった。



現在21歳の北野は昨年夏にセレッソ大阪からザルツブルクに完全移籍。1年目の今シーズンはここまで公式戦29試合の出場で5得点5アシストを記録している。