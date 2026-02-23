【ミラノ＝読売取材団】第２５回冬季五輪ミラノ・コルティナ大会は２２日夜（日本時間２３日未明）、イタリア北部ベローナにある古代ローマ時代の円形闘技場で閉会式が行われ、１７日間の熱戦に幕を下ろした。

２０３０年の次回大会は、フランス・アルプス地方で開催される。

選手１２１人の日本選手団は、金５、銀７、銅１２の計２４個のメダルを獲得。冬季のメダル総数で前回２２年北京大会の１８個を超え、１大会での最多を更新した。通算メダル数は１００に達した。スノーボードで４個の金を含む計９個のメダルを量産し、フィギュアスケートでもペアの金や団体の銀など６個のメダルを獲得するなどした。

今回は五輪では初めて２都市を大会名に冠し、４つの会場群に分かれて競技を実施。８競技１１６種目に９２か国・地域から選手約２９００人が参加し、女子選手の比率は４７パーセントとなり、冬季の過去最多を更新した。ウクライナ侵略を続けるロシアと同盟国ベラルーシの選手は、国を代表しない「個人資格の中立選手（ＡＩＮ）」として出場した。開会式への出席は認められなかったが、閉会式には２４年パリ夏季五輪に続いて参加した。

ミラノ・コルティナ・パラリンピックは来月６日に開幕する。