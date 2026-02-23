ドジャース新加入の大物、カイル・タッカー外野手（２８）が初のオープン戦に臨んだ。２２日（日本時間２３日）のパドレス戦（アリゾナ・ピオリア）に「２番・右翼」で出場。１打席目はニゴロ、２打席目が四球の１打数無安打のデビュー戦となったが、表情は晴れやかだった。

「体調管理が大事だけど、このチームはそれがやりやすい環境だね。このメンバーは真のプロフェッショナルで、仕事をきちんとこなし、個人的にもフィールド外で気にかけてくれる。本当に素晴らしいグループなので、受け入れられていると感じられ、とてもやりやすい」と米メディア「スポーツネットＬＡ」などに話した。

状態については「ボールを前方に打ち込む意識で打てれば十分だ。もっと違和感があるかと思ったが、全体的には比較的落ち着いていたよ。シーズンがいつ始まっても準備万端にしときたいだけさ。まだ時間があるからそこそこ打てれば大丈夫。問題ないさ」と涼しい顔で話した。

４年総額２億４０００万ドル（約３８０億円）の破格契約を結び、優勝請負人の重責を負うが、気負いはない。「フロントオフィスもコーチ、選手までみんなが素晴らしい。僕がただここに来て自分の役割を果たせばいい。毎日仕事をこなすため、高いレベルで戦うために必要なことを彼らが理解している。どんな状況でもチームを支えようとしてくれている」と環境に感謝しながら開幕に備える。