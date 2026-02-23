昭和の夜を変えた男が振り返る、伝説のプロモーター・野口修と「昭和キックボクシングブーム」の裏側

文庫版が発売されたばかりの、第43回「講談社 本田靖春ノンフィクション賞」受賞作『沢村忠に真空を飛ばせた男 昭和のプロモーター・野口修評伝』。「キックボクシング」を創設、沢村忠というスーパースターに加え、歌手の五木ひろしを世に送り出した伝説のプロモーター・野口修の生涯を描いた話題作だが、本書に関連して、著者の細田昌志氏には、どうしても会いたい男がいた。

「ニューラテンクォーター」をオープンし、ナイトクラブ業界で名を馳せたオーナーの山本信太郎氏だ。 山本氏が、野口修との邂逅、そして「日本格闘技の知られざる歴史」について語り尽くした――。

山本信太郎（やまもと・しんたろう）／1935年11月3日、福岡県生まれ。福岡大卒業後の1958年に上京。オープンしたばかりの「ニューラテンクォーター」のオーナーとして、ナイトクラブとショーの二刀流で脚光を集める。1963年には力道山が暴力団員に刺される事件が発生、また、1982年には隣接するホテル・ニュージャパンの火災に見舞われるも営業は続ける。1989年にニューラテンクォーターを閉店。その後はニューペントハウスを13年間営業。90歳となったいまも「昭和の夜を変えた男」「伝説の語り部」として多忙な毎日を送っている。

訪れたキックボクシングブーム

──そのキックボクシングが瞬く間に大ブームとなりました。どう感じました？

「驚きました。あっぱれ。修ちゃんの情熱が実ったわけでしょう。執念だよね。本当に凄いと思うし、嬉しかったなあ」

──そんな信太郎さんまでキックの興行に関わるきっかけは何だったんでしょう？

「協同企画（現・キョードー東京）です。ウチのショーのブッキングを彼らに任せていましたから。永島（達司）さん、嵐田（三郎）さん、内野（二朗）さん。彼らとは一心同体で、店の裏にある事務所も一階と二階で一緒にやってたのでね。そしたらある日の午後、永島さんと内野さんが『やめとけ』『そんなの無理だよ』って嵐田さんに対して口々に言ってるんです」

──2対1ですね。

「よくよく聞いたら『協同企画にスポーツ部を立ち上げる』って話で、嵐田さんが乗り気で、永島さんと内野さんが『お前には向いてない』って必死で止めてるわけ。それこそがキックボクシングに参入するというプランだったんです」

──一緒に話を聞いて信太郎さんは、どう思いましたか？

「私も向いてないと思いました。だって嵐田さんって慶応ボーイのお坊ちゃんですよ。殴ったり蹴ったりの世界に入っていけるタイプじゃない。『嵐田三郎』って名前は非常にいかめしいんだけど（笑）。そもそも、嵐田さんが何でキックボクシングをやろうと思ったか未だに謎なんです」

──それは拙著で詳述したんですが、日本テレビの後藤達彦さんです。嵐田三郎とは慶応の同級生で「お前の会社でキックをやるならウチが流すよ」と。

「あー、いたいた。日テレの後藤さん、ウチにもよく来てました。なるほど、そのつながりだったのか」

協同企画がキックに参入したが…

──とにかく、それで協同企画までがキックに参入したわけですね。

「そうこうしたら岡村までが『キックを始める』って言い出した。東京12チャンネル（現・テレビ東京）と岡村の間を取り持った人がいるんです。言っときますけど、嵐田さんと岡村はウチの店で時折顔を合わせる程度で、親しいわけでも何でもないんですよ。不思議なのは、修ちゃんが苦労して始めたものがブームになって、こんな形でウチに跳ね返ってきたこと」

──本当ですね。流行ってこういうことなんでしょうね。

「だから、もし、あのとき修ちゃんの頼みを聞いて、ウチの店でキックボクシングの興行をレギュラーで開いていたら、嵐田さんも岡村もはたしてキックをやったかどうか……。もしかしたら、やらなかったかもしれない。やったとしても、TBSで一緒にまとまったんじゃないかとか」

──そしたら、分裂せずに最初から一つの競技団体になってましたね。

「それで協同企画のキックも始まったんですが、しばらく経って嵐田さんが『俺はキックをやめたい。手を引きたい』って言い出したんです。『肌合いが合わない』って。ほら、言わんこっちゃない（笑）」

──直接の理由は何だったんですか？

「黒崎（健時）さんですよ。4（日本テレビ）と12（東京12チャンネル）が交流戦をやるようになったでしょう。黒崎健時ってああいう人だから『おい、嵐田』って怒鳴りつけたりするんです。それに音を上げてしまった。私みたいに夜の商売をやってる立場からすれば、ああいうタイプは普通なんです。だって、力道山なんかコップをガジガジかじって、口の中を血まみれにしながら酒を流し込むんだから（笑）」

───上には上がいますね。

「それで『いちいちまともに取り合わなくて、適当に受け流せば問題ないですよ』って再三言ったんだけど『いや、もう僕には無理です』なんて言うんです」

ニューラテンクォーターと五木ひろし

──「必死の心」が足りなかったのかもしれないですね……。

「そしたら永島さんが『ご承知の通り、こういうことになった。ここは一つ、信太郎さんがキックボクシング部門の代表になってもらえないか』って言ってきた。『いやいや、私には店がありますから』って一度は断ったんだけど、『そこを何とか』って頼まれれば、一緒にやってきた仲間だし、私も殴ったり蹴ったりは嫌いじゃないしで、引き受けたんです（笑）」

──ところで、立場上、野口プロモーションとはライバル団体ということになりましたが、競争心はありましたか？

「全然なかった。対抗戦のときはその気持ちはあったけど、それ以降も修ちゃんはウチの店に顔を出してくれたし、よき仲間です。芸能での付き合いもあったし」

──そう言えば、1973年には五木ひろしもニューラテンクォーターのステージを踏んでいますね。

「五木が野口プロからデビューしてスターになったでしょう。事あるごとに『五木ひろし、ウチに出てくれないかな』って言ってたら修ちゃんの耳に入って『五木をラテンに出したい』と言ってきたんです。こっちは大喜びですよ。それでいざ交渉ってときに『じゃあ、クリスマスイブでお願いします』と注文を出してきた。これには頭を抱えてしまって」

──どうしてですか？

「というのも、ウチは毎年、12月23、24日というのは森進一のショーを恒例行事でやってた。森進一と私は長い付き合いで、所属のナベプロを通さずに直接交渉をする仲でした。修ちゃんはそのことを知ってて、あえてそこに楔を打ってきた。こっちとしては森との義理もある。でも、五木は出演させたい……。本当に悩みましたよ」

野口修と山口洋子の密な関係

──で、どうしたんですか？

「苦渋の選択の末に『森、わかってくれ。今年の24日は五木に譲ろう。その代わり23と25でやってくれ』って言いました。『お前とはこれからも長くやってもらおうと思ってる。だから今回は……』って頭を下げたんです」

──本当に苦渋の選択ですね。

「あまり語る人がいないけど、修ちゃんは芸能界でもなかなかのプロモーターでしたよ。持ち前の情熱に加えて交渉力まで備えてたんだから」

──タフネゴシエイターですよね。余談になりますが、信太郎さんは山口洋子との付き合いも長いんですよね。

「私は彼女が東映の女優の頃からの知り合いで『姫』をオープンするときも『シャンデリアはどうしたらいいか』とか『家具はどういうのがいいか』とか相談されて一緒に買いに行ってるんです」

──めちゃくちゃ身近な存在じゃないですか。

「ですので、まさか修ちゃんと……。ただ、噂は聞いてはいました。『修ちゃんが最近、よく姫に行ってるらしい』『付き合ってるらしい』とか聞いて『まさか』って言って相手にしなかった。2人とも仲良しの私からすれば意外すぎる組み合わせだもの」

──それがいつ、わかったんですか？

「ウチの店でトム・ジョーンズのショーをやったんです。そしたら、修ちゃんからも洋子ママからも『席を取ってほしい』って連絡があって、当日はお揃いで見に来た。修ちゃんが嬉しそうでね。その頃、2人の関係は業界の人はみんな知ってました」

