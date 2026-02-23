もらったらうれしい「鳥取県のお土産」ランキング！ 2位「鳥取二十世紀梨ゼリー」を抑えた1位は？
自宅でのティータイムや晩酌を格上げしてくれる名産品は、今の生活スタイルにおいて最も重宝される贈り物の1つです。自分ではなかなか買わないけれど、もらうとうれしい「ちょっとしたぜいたく」が、相手の日常に幸せなひとときを運びます。
All About ニュース編集部では、2026年2月3日、全国10〜70代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、もらったらうれしい「鳥取県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「鳥取県は梨のイメージが強いので美味しい梨のデザートが食べれたら嬉しいかなと思ったので」（50代男性／大阪府）、「ご当地感があり美味しそうだから」（50代男性／東京都）、「梨の美味しさを堪能できるから」（30代女性／奈良県）といった声が集まりました。
回答者からは「お茶のお供におすすめ。見た目もかわいい」（40代男性／大阪府）、「鳥取県のお土産『因幡の白うさぎ（寿製菓）』は、その愛らしい見た目と確かな味、そして縁起の良さから、もらって嬉しいお土産として非常に人気があります。2021年には全国の『推し土産』で1位を獲得したこともあるロングセラー商品です」（50代女性／大阪府）、「うさぎの形がとても可愛らしく、バターの風味が豊かな生地としっとりした黄身餡の組み合わせが絶品だから」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：鳥取二十世紀梨ゼリー（寿製菓）／40票鳥取県の名産品・二十世紀梨の瑞々しさをそのまま閉じ込めた、寿製菓の「鳥取二十世紀梨ゼリー」が2位。果実本来の爽やかな酸味と甘みのバランスが絶妙で、ぷるんと滑らかな喉越しとともに、梨の果肉の食感も楽しめます。梨の形を模したかわいらしい容器も人気で、鳥取砂丘や大山（だいせん）を巡る旅の爽やかな風を届けてくれる一品です。
1位：因幡の白うさぎ（寿製菓）／61票1位は、古事記の神話をモチーフにした、寿製菓の「因幡の白うさぎ」です。うさぎをかたどったかわいらしい見た目と、しっとりとした生地、滑らかな餡の組み合わせは、世代を超えて愛され続けています。「福を呼ぶ」縁起のいいお土産としても知られ、鳥取を代表するお土産として圧倒的な票数を獲得しました。
