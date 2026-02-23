試合から退いた大谷翔平のダッシュが「大好きなんだ」

【MLB】ドジャース 15ー2 エンゼルス（日本時間22日・テンピ）

まさかの“全力疾走”に驚きの声が上がっていた。ドジャースは21日（日本時間22日）、アリゾナ州テンピで行われたオープン戦初戦に臨んだ。序盤にビッグイニングを作り、15-2で快勝。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手は3打数1安打で試合から退いた。

主力選手は早い段階で交代となり、野球用具を持ってスタジアムから引き上げた。地元メディア「ドジャース・ネーション」の公式X（旧ツイッター）では大谷がダッシュで球場を後にするシーンが映像で報じられていた。

この光景を確認したファンは「ショウヘイ・オオタニが全力で動いている姿を見るのはいつも最高だ」「家族に会うのが待ちきれないんだね」「お疲れ様オータニさん」「大谷翔平はダッシュで帰宅」「3連覇に向かって走ってる！」「これだから彼が大好きなんだよ」などの反応があった。

さらには「スプトレ恒例の『試合途中ですぐ帰るしょへ』だw」「ギリギリ家にたどり着いてトイレに駆け込む時の私」「お腹壊してる時の俺」などのコメントで、疾走する大谷を“イジる”ファンも見られた。（Full-Count編集部）