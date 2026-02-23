日本一高い「スターバックス」が東京ソラマチに誕生へ！ 新しいスタイルの“カフェベーカリー”2号店として
「スターバックス」の新しいスタイル、カフェベーカリー「スターバックス リザーブ カフェ」2号店が、3月10日（火）から、東京・押上にある東京ソラマチ イーストヤードにオープンする。
【写真】新商品「コルネッティ サクラ」も！ 提供予定のメニュー詳細
■眺望が楽しめるテーブルなど全80席
今回オープンする「スターバックス リザーブ カフェ東京スカイツリータウン30F店」は、地上約150mに位置する日本一高い所にある「スターバックス」。
全80席の客席は、クイックに利用できるカウンター席、眺望が楽しめるテーブル席、そしてゆっくりカフェ体験に浸れる奥のラウンジ席の3つのゾーンで構成され、晴れた日には東京スカイツリーや東京都心はもちろん、関東平野、そして富士山までを望むことができるという。
またメニューには、2月27日（金）に登場予定の「コルネッティ サクラ」などを用意。「スターバックス リザーブ カフェ」での最高の楽しみである、コルネッティをビバレッジにディップする“ディップスタイル”が堪能可能だ。
例えば、まず1口目にバリスタが一杯一杯丁寧に仕上げたスチームミルクとエスプレッソの味わいを楽しみ、2口目には「コルネッティ サクラ」のカスタードクリームと桜クリームの優しい風味を感じ、3口目に「クラシック ダブル トール ラテ」に、この季節のおすすめとして登場するコンディメント「サクラ ブルーミング パウダー」を一振りし、ここに「コルネッティ サクラ」をディップすれば、両者が織りなす春らしい味わいを満喫できる。
