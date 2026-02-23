段差を降りたらなぜか逆戻り…“人生1回目すぎる”赤ちゃんのループに「尊い」「見てるだけで疲れがふっとんだ」
歩き始めの赤ちゃんが段差を降りようとして、なぜか元の場所に戻ってしまう動画がInstagramで309万回再生、3.9万いいねの反響を呼んだほか、TikTokでは664万回再生という数を記録した。投稿したのはtochan（@tototochan26）さん。「可愛すぎる」「初めての経験だもんね」「ウチの息子もこれ小さい時やってました」といったコメントが寄せられた。"人生一回目"な我が子の愛おしい姿について聞いた。
【動画カット】無限ループ…階段を下りたのに”逆戻り”してしまう赤ちゃん
――お子様が「後ろ向きで降りる」という方法を選んだのはなぜだと思いますか。
「まだ歩き始めなので、無難にお尻から降りたんだと思います」（tochanさん）
――段差を降りた後、そのまま前を向いて歩き出し、元の場所に戻ってしまった様子を見て、どのようなお気持ちでしたか。
「愛おしいなぁと思いました」
――この時、何回くらいループしていたのでしょうか。
「2、3回で、だっこしました（笑）」
――「人生一回目」という言葉に込めた思いを教えてください。
「真っ直ぐすぎる我が子を見て素直に、1回目だなぁと思ってこの言葉が出てきました（笑）」
――今回以外にも「人生一回目ならではの可愛さ」を感じたエピソードはありますか。
「鏡に映った自分を威嚇していたり、自分より少し低めの棒（ブランコの柵など）を頭をかがめて通ろうとするとき、必ず頭をぶつけるのが、1回目だなぁと思います」
tochanさんの投稿はInstagram（@tototochan26）やTikTokで見ることができる。
