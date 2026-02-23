段差を降りたらなぜか逆戻り…“人生1回目すぎる”赤ちゃんのループに「尊い」「見てるだけで疲れがふっとんだ」

段差を降りたらなぜか逆戻り…“人生1回目すぎる”赤ちゃんのループに「尊い」「見てるだけで疲れがふっとんだ」