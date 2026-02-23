アプローチでのスピンへの憧れは捨てなさい！では最善策は？【タケ小山のゴルフ超上達ノート】

スピンへの憧れは捨てなさい！転がして寄せよう！

プロゴルファーにとってグリーン周りからのアプローチはアップアンドダウン、つまりグリーンの手前から寄せてカップに沈める、という一連の流れのようなものです。パッティングも含めたコンビネーションなんですね。7割方パーをキープできないとシード選手にはなれません。もちろんアマチュアにそれだけのパーセンテージは必要ありませんが、グリーン周りから5割のパーセーブを目標に練習すると、自ずとスコアアップは達成できると思います。コンビネーションですから、アプローチショットだけに負担をかける必要はありません。2メートルに寄せて後はパッティングで頑張るぐらいの気持ちで十分でしょう。

グリーン周りからのアプローチは相手を見なさい、という話をしましたけれど、ここでまとめておくと、まず球の止まる条件というのは、グリーンが柔らかい、逆目、上り傾斜、そしてアゲンストですね。ボールのライに関しては順目で濡れていない、ということがあります。これらの条件が整っていればボールを止められるわけですが、正直な話、プロにとっては止めるほうがやさしいというのはあるんですよ。物を投げるのと一緒で、プロならピンの根元まで10メートル、15メートル、20メートルという打ち分けはできるわけですから、条件がよくて、寄せればいいというときにはピッチショットでピンの根元に落とします。ただ、止めるということは球足を使わないということなので、カップインする確率は減るのも事実。テレビ中継の名場面集なんかで直接カップインするシーンが流れますが、あれは球足を使っているケースのほうが多いですよね。

ですから入れたい場合にはチップショット(ランニングアプローチ)というやさしい選択をしないこともあります。しかし、アマチュアにとってピッチショットというのは一か八かです。とりあえず2段グリーンの上の段までボールを運ぶときなどには使えるかもしれませんが、ピンまで2メートルに寄せる精度を保つにはそれなりのテクニックが要りますし、ミスショットも多いので、避けたほうが無難だと思います。「自分はピッチショット得意ですよ」という人もいるかもしれませんが、ピッチショットは落とし穴が多いんです。たとえば打ち上げのアプローチをピッチショットで寄せようとするじゃないですか。打ち上げは逆目の場合が多いからザックリをやるんですよ。やらなかったとしても、逆目だとスピンが入らないこともあるので、ピンに落としたものの止まらずグリーンオーバーなどということも起こり得ます。

芝目というのは基本的に水の流れと同じですから、高いところから低いところに目は行っているんですよ。ですから砲台グリーンのアプローチは逆目、打ち上げのアプローチのグリーン面も逆目なんです。逆目だからチャックリが出るし、上手く打ててもスピンの入り方が不安定だし、落ちてすぐ止まってしまうから大ショートすることも多いんです。このように、アマチュアにとってあまりいいことはないんですね。何が言いたいかというと、スピンアプローチを打って自己満足しているような 人は、スイングを作ることばかりに熱心で、スコアメイクがおそろかになってい る人と同じだということです。本末転倒なんですね。ピンから2メートル以内に寄せるには転がすことですよ。パターで打てれば最高、それが無理なら、どこに落として転がしていくかというルートを見つけてく ださい。

【出典】『タケ小山のゴルフ超上達ノート 誰も言わない実戦的スコアアップ術』著者：タケ小山