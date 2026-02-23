

Snow Man「オドロウゼ！」ジャケ写

Snow Manの新曲「オドロウゼ！」が配信リリースされた。本編のMusic Videoが2月23日21時よりSnow ManオフィシャルYouTubeチャンネルでプレミア公開される。

【動画】23日21時よりプレミア公開されるSnow Man「オドロウゼ！」Music Video

3月6日公開の佐久間大介主演映画『スペシャルズ』の主題歌である本楽曲は、誰もが抱えている、日常に渦巻く不安や疲れを軽やかに吹き飛ばし、笑って踊って、前へ進もうと導いてくれるポジティヴなダンスチューン。アップダウンの激しい毎日も、キミと、みんなとなら楽しい時間に変わっていく…そんな温かなメッセージも込めた、Snow Manの9人だからこそ歌える、底抜けに明るいパーティーソングとなっている。

またリリースに先駆け公式X／公式Instagramでは、2月19日よりカウントダウン形式で毎日Teaser映像を公開。「マッテタゼ！」「イントロだけなのに絶対楽しいやつじゃん!!!!!!!!!」「どんどん期待感が煽られてます！」などリリースを待ちわびるファンの期待の声で溢れていた。

こうした大きな盛り上がりの中、いよいよ本編のMusic Videoが2月23日21時よりSnow ManオフィシャルYouTubeチャンネルでプレミア公開される。