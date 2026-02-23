◇オープン戦 カブス―ジャイアンツ（2026年2月22日 スコッツデール）

カブスの鈴木誠也外野手（31）は22日（日本時間23日）、敵地でのジャイアンツ戦に「3番・中堅」で出場。二塁内野安打、遊ゴロの2打数1安打で、6回に代打を送られて退いた。

いきなりの珍プレーだった。初回無死一、二塁、昨季11勝の先発左腕・レイの94.1マイル（約151.4キロ）の直球に詰まらされた一打は、二塁後方への飛球となった。打球はポトリと落ちて二塁安打となり、本塁方向へと送球した二塁手の動きを見て、鈴木は全力で二塁へと向かったが、中継プレーでアウトとなった。

これだけでは終わらない。二走・ブレグマンが三塁上でタッチアウトとなり、三塁の占有権がある三走のショウがベースを離れてタッチされたため、記録上は三重殺となった。ベンチへと戻る鈴木も、驚きの表情を見せていた。

4回は中継ぎ右腕ビベンズの94.9マイル（約152.7キロ）のシンカーに遊ゴロ。侍ジャパン合流前、鈴木はアリゾナでの最終調整をこの日で終えた。

オープン戦の成績は2試合に出場し、4打数2安打1本塁打1打点。鈴木は23日（同24日）、米国を経ち日本へと向かう。米国でのキャンプを振り返り「ケガなく終われたので。準備はしっかりできたので、あとはもうしっかりやるだけかなと思います」と振り返る。WBCに向け「周りの人たちがサポートしてくれて、ライブBPだったりとかも優先的に打席に立たせてもらったりもしていたので。すごく助かりました」と周囲に感謝しつつ「やるしかないです」と決意を新たにしていた。