今回は、妻の外泊を許さない夫について、兄に相談したエピソードを紹介します。

夫はよく外泊してるのに…

「私には小1の息子がいますが、息子が生まれてから泊まりがけで友達と旅行したことがありません。ただ、たまには私だって子ども抜きで旅行してみたいなと思います。

そしてある日、友達に1泊旅行に誘われたんです。息子も小学生になり、1泊ぐらい、私がいなくても大丈夫なはずですが、夫は『ママが一晩近くにいないのは心配だよ』と言って、猛反対してきました。『あなたも親だよね？』と思ってしまいました。それに夫はよく友達と旅行していますし、ほとんど遊びみたいな出張だってしているんですよ。

頭にきたので、この前そのことで兄に相談したんです。兄はかなり怒っていて『今度〇くん（夫）に話をしてやるよ』と言ってくれました。兄がどんなことを夫に言うのかちょっとドキドキします」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年12月）

▽ この女性のお兄さんは普段とても穏やかで、怒ったりしない人だそうです。でもそのお兄さんがかなり怒るって、よっぽどですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。