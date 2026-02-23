自慢の高空ヘッドが炸裂。先制点のU-17日本代表DFエゼモクェ・チメヅェ海(C大阪U-18)「チームを救えるような選手になりたい」

自慢の高空ヘッドが炸裂。先制点のU-17日本代表DFエゼモクェ・チメヅェ海(C大阪U-18)「チームを救えるような選手になりたい」