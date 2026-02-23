ドンチッチ、JJ・レディックに“お揃い”のジャケットをプレゼント…その裏話が話題

2月21日（現地時間20日、日付は以下同）、ロサンゼルス・レイカーズの公式SNSアカウントがとある動画を投稿し、話題を呼んでいる。

動画は、ルカ・ドンチッチがヘッドコーチのJJ Redickにサプライズプレゼントを渡すというもの。ドンチッチが「サプライズがあるんだ」と言って渡したのは、高級ブランド『クリスチャン・ディオール』のジャケット。動画の中で、ドンチッチはレディックに対して次の言葉を送った。

「僕みたいになりたいんでしょ？」

実は、このサプライズプレゼントには裏話がある。オールスターブレーク前最後の試合である13日のダラス・マーベリックス戦、左ハムストリングの肉離れにより欠場していたドンチッチは、ベンチから私服で試合を見届けていた。そのドンチッチの姿を見たJJ・レディックがタイムアウト中に歩み寄ると、試合中とは思えないような微笑ましいやり取りが続いた。

レディックはドンチッチに対し「それって何ていう種類のジャケットなんだ？ブルゾンか？」と質問。ドンチッチは「あなたはファッションのことを何も分かっていないね」と答える。すると、レディックは「質問させてくれ。それはどういう分類なんだ？ボンバージャケットとか、ツアージャケットではないよな？」と食い下がる。ドンチッチが突き放すように「ジャケット、ジャケットだって。これはジャケットだ」と繰り返すと、レディックは「分かった、ブルゾンジャケットだな。かっこいいね、それ」と言い会話を切り上げた。

この試合でレディックはマイクを着けていたため、コートサイドで行われたレディックとドンチッチの軽快なやり取りは世界中に広まった。ドンチッチが今回プレゼントしたジャケットは、まさにレディックが興味を示したものであり、色も含めてドンチッチと“お揃い”のものとなった。マブス戦でのやり取りを受け、レディックへのサプライズをひらめいたドンチッチが試合直後に注文したという。

レディックはプレゼントを受け取ると、「色も一緒のやつ？グレーの？最高だ」と喜びを露わにした。さらに、ドンチッチが「これはジャケットだよ」と言うとレディックが「いや、これはブルゾンジャケットと言うんだ」と“ディベート”を再現する場面も見られた。

NBAヘッドコーチとして2年目のレディックと、レイカーズに移籍して2年目のドンチッチ。2人の関係は単なる監督と選手の間柄に留まらず、レディックの現役時代にマブスで共闘した過去ももつ。旧知の間柄であるだけに、現在の立場でも率直で軽妙なやり取りが自然に交わされるのだろう。



Luka gifted JJ a "jacket" 😂 pic.twitter.com/9ocmRbBeYb

- Los Angeles Lakers (@Lakers) February 21, 2026

【動画】ルカ・ドンチッチがJJ・レディックに粋なプレゼント