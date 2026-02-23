ラ・リーガ 25/26の第25節 ビリャレアルとバレンシアの試合が、2月23日05:00にエスタディオ・デ・ラ・セラミカにて行われた。

ビリャレアルはジョージズ・ミカウタゼ（FW）、アジョセ・ペレス（FW）、アルベルト・モレイロ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバレンシアはウマル・サディク（FW）、ハビエル・ゲラ（MF）、ルイス・リオハ（MF）らが先発に名を連ねた。

27分に試合が動く。バレンシアのラージー・ラマザニ（FW）がPKを決めてバレンシアが先制。

しかし、31分ビリャレアルが同点に追いつく。サンティ・コメサーニャ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに45+6分ビリャレアルが逆転。パプ・ゲイ（MF）がPKを決めて2-1と逆転する。

ここで前半が終了。2-1とビリャレアルがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、そのまま試合終了。ビリャレアルが2-1で勝利した。

なお、ビリャレアルは23分にジョージズ・ミカウタゼ（FW）、45分にサンティアゴ・モウリーニョ（DF）に、またバレンシアは38分にラージー・ラマザニ（FW）、45+3分にハビエル・ゲラ（MF）、65分にウナイ・ヌニェス（DF）、90分にウマル・サディク（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-23 07:10:29 更新