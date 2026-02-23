日本テレビ系お昼の情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金 11:55〜13:55 生放送）。2月23日（月・祝）の放送では、バイきんぐ・小峠英二と、バイク仲間・プライベートで10年来の親友というEXILE TAKAHIRO、そして山口県出身のやす子による、笑顔あふれる「山口県下関・癒やし旅」をお届け。

やす子が案内するのは、旬の食材がそろう随一の人気観光スポット・唐戸市場。そこで一行は「1000円の天然とらふぐ」に遭遇。あまりの安さに小峠も「これ安いよ！すごいな！うまいな！」とテンション爆あがり！さらに、下関のソウルフード「とんちゃん鍋」を囲むなど、小峠＆EXILE TAKAHIROのテンションが上がる下関の冬グルメが続々登場。

旅の目玉は、昨年12月にオープンしたばかりの「星野リゾート リゾナーレ下関」。関門海峡の景色が楽しめる「海峡カバナスイートルーム」は、室内に「本物の白砂」を設置。砂まみれになってもOKという贅沢な空間に小峠も大興奮。

夜のホテルで訪れたリラックスタイムでは、EXILE TAKAHIROが、昨年に結婚したばかりの小峠に親友だからこそ聞ける直球質問を。「最初の出会いは？」「小峠さんから声をかけたんですか？」と問うと、小峠は照れながら「出会いは合コン」と素直に告白。また3児の父であるEXILE TAKAHIROが、ゴミ捨てや段ボールの片付けなど「名もなき家事」を率先して行うパパの一面を明かすなど、ここでしか聞けないトークを繰り広げる。

【番組公式HP】https://www.ntv.co.jp/hirunan/

【番組公式X】@hirunandes_4ntv

【番組公式Instagram】@hirunandesu_ntv_official