ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックが22日に閉幕。日本勢は記録的メダルラッシュとなりました。

日本は金5、銀7、銅12を獲得。メダル総数24個は、前回の北京大会の18個を上回り、過去最多を更新しました。また19日のフィギュアスケート女子シングルで坂本花織選手が銀、中井亜美選手が銅メダルのこの種目、日本女子史上初ダブル表彰台で冬季オリンピックのメダル通算100個の大台に到達しました。

また1大会金5個は、1998年の長野大会に並び、最多タイ。そのうちスノーボードでは男子ビッグエアの木村葵来選手、女子ビッグエアの村瀬心椛選手、女子スロープスタイルの深田茉莉選手、男子ハーフパイプの戸塚優斗選手と4種目で金メダル。フィギュアスケートの三浦璃来選手&木原龍一選手のりくりゅうペアは、日本ペア初の金メダルでした。

競技別ではスノーボードが最多9個のメダルを獲得と席巻。フィギュアスケートが6個、スキージャンプが4個を獲得しました。

個人ではスキージャンプの二階堂蓮選手が団体と個人で計3個、スピードスケートの郄木美帆選手が500m、1000m、女子団体パシュートで3個の銅メダルを獲得しました。

〈日本のメダル〉

◆スキージャンプ

男子ノーマルヒル 二階堂蓮：銅メダル

男子ラージヒル 二階堂蓮：銀メダル

女子ノーマルヒル 丸山希：銅メダル

混合団体：銅メダル

◆スノーボード

男子ビッグエア 木村葵来：金メダル、木俣椋真：銀メダル

女子ビッグエア 村瀬心椛：金メダル

男子スロープスタイル 長谷川帝勝：銀メダル

女子スロープスタイル 深田茉莉：金メダル、村瀬心椛：銅メダル

男子ハーフパイプ 戸塚優斗：金メダル、山田琉聖：銅メダル

女子ハーフパイプ 小野光希：銅メダル

◆スピードスケート

女子500m 郄木美帆：銅メダル

女子1000m 郄木美帆：銅メダル

女子団体パシュート：銅メダル

◆フリースタイルスキー

男子モーグル 堀島行真：銅メダル

男子デュアルモーグル 堀島行真：銀メダル

◆フィギュアスケート男子シングル 鍵山優真：銀メダル、佐藤駿：銅メダル女子シングル 坂本花織：銀メダル、中井亜美：銅メダルペア 三浦璃来/木原龍一：金メダル団体：銀メダル