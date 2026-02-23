劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』主題歌はMISIA 本予告で“風の女神”の物語彩る楽曲初解禁
歌手のMISIAが、劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日公開）の主題歌を担当することが発表された。あわせて、主題歌「ラストダンスあなたと」を使用した最新予告映像とメインビジュアルも解禁された。
【動画】劇場版『名探偵コナン』MISIAの主題歌入り本予告
原作者・青山剛昌によるコミックスは107巻を超え、全世界累計発行部数2.7億部を突破。テレビアニメも放送1100回を超えるなど、長年にわたり人気を誇る『名探偵コナン』。昨年公開の劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』は興行収入147.4億円を記録し、邦画初となる「3年連続100億円突破」「2年連続観客動員1000万人突破」という快挙を達成した。最新作『ハイウェイの堕天使』は、シリーズに新たな風を吹き込む注目の一作となっている。
本作の舞台は神奈川・横浜。バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」を訪れたコナンたちの前に、謎の黒いバイク“ルシファー”が出現する。その背後には、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員で、“風の女神”の異名を持つ萩原千速の存在があった。高度な運転支援機能を搭載した最新鋭の白バイ“エンジェル”と、黒き堕天使“ルシファー”が激突する、史上最速のバトルミステリーが幕を開ける。
主題歌を担当するMISIAは、「Everything」「アイノカタチ」など数々のヒット曲を世に送り出し、『NHK紅白歌合戦』では2019年から25年まで7年連続で紅組のトリを務めた日本を代表するシンガー。映画主題歌の担当は約5年ぶりとなる。
今回のオファーについてMISIAは、「主題歌を歌わせていただくことになり、とてもうれしく感じています」と喜びを語り、「今回は『風の女神』と呼ばれる白バイ隊員・萩原千速の物語。これまで語られてこなかった彼女の想い、その感情の奥行きに向き合いながら制作を進めました『風の女神』と呼ばれる白バイ隊員・萩原千速の物語に寄り添いながら制作を進めました」とコメント。
主題歌「ラストダンスあなたと」については、「“最後”という切なさだけでなく、心の中で終わらない時間や消えることのない絆への想いを込めています。共に過ごした記憶は、これからも自分を支えてくれる。そんな静かな強さをこの楽曲に託しました。物語の緊張感と余韻の中で、この楽曲が皆さまの心にそっと寄り添えたらうれしいです」と思いを明かした。
解禁された予告映像では、「研二。お前はあの時、なんて言おうとしてたんだ――」と、爆弾の解体中に殉職した弟・研二の命日に想いを巡らせる千速の姿が描かれる。高度な運転アシスト機能を搭載した白バイ“エンジェル”がお披露目され、横浜の街で物語が動き出すと、2年前に起きた不可解なバイク事故と、突如現れた謎の黒いバイク“ルシファー”との関係が示唆され、事件の裏に潜む不穏な気配が徐々に浮かび上がってくる。
後半、主題歌「ラストダンスあなたと」が流れ出すと、千速がルシファーをハイスピードで猛追し、“風の女神”と、“黒き堕天使”による迫力のバイクアクションが展開。至近距離で車体をぶつけ合い、千速は「決着をつけようじゃないか」と執念の走りを見せる。さらには、少年探偵団が危険にさらされ、蘭までもが連れ去られる緊迫した展開が示唆されている。
そして千速のバイクには爆弾が仕掛けられており――。千速の脳裏に浮かぶ研二の姿。一体、研二は千速に何を伝えようとしていたのか。
最新映像には先日解禁されたゲスト声優の横浜流星と畑芽育の声も入っており、二人の声の演技にも注目してほしい。
また、メインビジュアルには横浜の街を背景にコナンや千速をはじめ、小五郎や蘭、少年探偵団、世良真純らおなじみのキャラクターが集結。すでに殉職している萩原研二と松田陣平の姿も描かれ、二人が今回の事件にどうかかわっているのか。MISIAの圧倒的な歌声とともに描かれる、過去と現在が交錯する新たな物語に期待は高まるばかりだ。
■主題歌：MISIAのコメント
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の主題歌「ラストダンスあなたと」を歌わせていただくことになり、とてもうれしく感じています。
長年、多くの方々に愛され続けている「名探偵コナン」。
登場するキャラクター一人ひとりが深く愛されていることも、この作品の大きな魅力なのだと思います。
今回は「風の女神」と呼ばれる白バイ隊員・萩原千速の物語。
これまで語られてこなかった彼女の想い、その感情の奥行きに向き合いながら制作を進めました。
「ラストダンスあなたと」には、“最後”という切なさだけでなく、
心の中で終わらない時間や消えることのない絆への想いを込めています。
共に過ごした記憶は、これからも自分を支えてくれる。
そんな静かな強さをこの楽曲に託しました。
物語の緊張感と余韻の中で、この楽曲が皆さまの心にそっと寄り添えたらうれしいです。
ぜひ劇場の迫力あるスクリーンで体感してください。
そして現在、全国ツアーの真っ最中となりますが、この歌を直接皆さまにお届けできる日を心待ちにしています。
MISIA
【動画】劇場版『名探偵コナン』MISIAの主題歌入り本予告
原作者・青山剛昌によるコミックスは107巻を超え、全世界累計発行部数2.7億部を突破。テレビアニメも放送1100回を超えるなど、長年にわたり人気を誇る『名探偵コナン』。昨年公開の劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』は興行収入147.4億円を記録し、邦画初となる「3年連続100億円突破」「2年連続観客動員1000万人突破」という快挙を達成した。最新作『ハイウェイの堕天使』は、シリーズに新たな風を吹き込む注目の一作となっている。
主題歌を担当するMISIAは、「Everything」「アイノカタチ」など数々のヒット曲を世に送り出し、『NHK紅白歌合戦』では2019年から25年まで7年連続で紅組のトリを務めた日本を代表するシンガー。映画主題歌の担当は約5年ぶりとなる。
今回のオファーについてMISIAは、「主題歌を歌わせていただくことになり、とてもうれしく感じています」と喜びを語り、「今回は『風の女神』と呼ばれる白バイ隊員・萩原千速の物語。これまで語られてこなかった彼女の想い、その感情の奥行きに向き合いながら制作を進めました『風の女神』と呼ばれる白バイ隊員・萩原千速の物語に寄り添いながら制作を進めました」とコメント。
主題歌「ラストダンスあなたと」については、「“最後”という切なさだけでなく、心の中で終わらない時間や消えることのない絆への想いを込めています。共に過ごした記憶は、これからも自分を支えてくれる。そんな静かな強さをこの楽曲に託しました。物語の緊張感と余韻の中で、この楽曲が皆さまの心にそっと寄り添えたらうれしいです」と思いを明かした。
解禁された予告映像では、「研二。お前はあの時、なんて言おうとしてたんだ――」と、爆弾の解体中に殉職した弟・研二の命日に想いを巡らせる千速の姿が描かれる。高度な運転アシスト機能を搭載した白バイ“エンジェル”がお披露目され、横浜の街で物語が動き出すと、2年前に起きた不可解なバイク事故と、突如現れた謎の黒いバイク“ルシファー”との関係が示唆され、事件の裏に潜む不穏な気配が徐々に浮かび上がってくる。
後半、主題歌「ラストダンスあなたと」が流れ出すと、千速がルシファーをハイスピードで猛追し、“風の女神”と、“黒き堕天使”による迫力のバイクアクションが展開。至近距離で車体をぶつけ合い、千速は「決着をつけようじゃないか」と執念の走りを見せる。さらには、少年探偵団が危険にさらされ、蘭までもが連れ去られる緊迫した展開が示唆されている。
そして千速のバイクには爆弾が仕掛けられており――。千速の脳裏に浮かぶ研二の姿。一体、研二は千速に何を伝えようとしていたのか。
最新映像には先日解禁されたゲスト声優の横浜流星と畑芽育の声も入っており、二人の声の演技にも注目してほしい。
また、メインビジュアルには横浜の街を背景にコナンや千速をはじめ、小五郎や蘭、少年探偵団、世良真純らおなじみのキャラクターが集結。すでに殉職している萩原研二と松田陣平の姿も描かれ、二人が今回の事件にどうかかわっているのか。MISIAの圧倒的な歌声とともに描かれる、過去と現在が交錯する新たな物語に期待は高まるばかりだ。
■主題歌：MISIAのコメント
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の主題歌「ラストダンスあなたと」を歌わせていただくことになり、とてもうれしく感じています。
長年、多くの方々に愛され続けている「名探偵コナン」。
登場するキャラクター一人ひとりが深く愛されていることも、この作品の大きな魅力なのだと思います。
今回は「風の女神」と呼ばれる白バイ隊員・萩原千速の物語。
これまで語られてこなかった彼女の想い、その感情の奥行きに向き合いながら制作を進めました。
「ラストダンスあなたと」には、“最後”という切なさだけでなく、
心の中で終わらない時間や消えることのない絆への想いを込めています。
共に過ごした記憶は、これからも自分を支えてくれる。
そんな静かな強さをこの楽曲に託しました。
物語の緊張感と余韻の中で、この楽曲が皆さまの心にそっと寄り添えたらうれしいです。
ぜひ劇場の迫力あるスクリーンで体感してください。
そして現在、全国ツアーの真っ最中となりますが、この歌を直接皆さまにお届けできる日を心待ちにしています。
MISIA
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優