＜本日誕生日＞“卓球美女”石川佳純、魅力全開のインスタが「かわいい」「綺麗」
本日2月23日は、元卓球女子日本代表で、現役時代にはオリンピックで計3枚のメダルを獲得、現在はスポーツキャスターとして活躍する石川佳純の33歳の誕生日。石川といえば、現役時代から実直なキャラクターとクールビューティなビジュアルで人気を博している。今回はそんな石川佳純がさまざまな表情を見せるInstagramショットをまとめた！
■エプロン姿がかわいい！
昨年10月には、来年70周年を迎えるNHKの老舗料理番組『きょうの料理』に出演した石川。「高タンパク、低脂質をテーマに蒸籠を使って簡単で美味しいメニューを牛尾先生に教えていただきました！」と内容をアピールし、ピンクのエプロン姿で講師の牛尾理恵と2ショットで写っている。
珍しい石川のエプロン姿には「もしかして花嫁修業⁇」「エプロン姿がかわいい」「料理が似合いますね」といった声が寄せられている。
■“推し活”で感無量「懐かしい思いでいっぱい」
芸能人では歌手・倖田來未のファンであることを公言している石川。倖田のライブ「KODA KUMI LIVE TOUR 2024〜 BEST SINGLE KNIGHT 〜」に参戦したことを報告し、「BEST SINGLEツアーという事で、中学生の時からずっとずっと聴いてきた曲もたくさんあり懐かしい思いでいっぱいでした」「イヤフォンで聴いても最高ですが、やっぱり生で観る倖田來未様は更に最高！！！」と満喫した様子。
バックステージでは倖田とも対面できたようで「デビューから24年、進化し続けて素晴らしいパフォーマンスをされ続けている倖田來未さん、本当に凄いです」といまなおパワフルなライブを繰り広げる倖田を称賛し、「明日からまた頑張ろう！ と活力を頂いた、とても良い日になりました」と締めくくっている。
■2大会連続で五輪キャスター就任！
2024年の「パリオリンピック2024」に続き、現在開催中の「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」のフジテレビキャスターを務めている石川。「今は、選手のお話を伺う度にワクワクが大きくなっています」「4年に1度の大舞台、忘れられない感動をテレビの前の皆さんに精いっぱい全力でお伝えします」と抱負をつづっている。
お台場のレインボーブリッジを背景に撮影されたポートレイトには、「美人さん」「きれい」といった声のほか、「佳純ちゃんキャスターおめでとうございます」「体に気をつけキャスター頑張って下さい」といったエールも殺到していた。
■始球式でノーバン投球！
昨年8月29日、「8（やき）29（にく）」の語呂で「焼き肉の日」に当たるこの日は、全農の主催する「和牛ナイター」としてプロ野球・北海道日本ハムファイターズVS東北楽天イーグルスの始球式を、全農所属の石川が務めた。
オフショットとして、野球のグラブを装着してグラウンドで笑顔を見せる姿のほか、実際の始球式で投球する姿も。投球は山なりながらも見事ノーバンでキャッチャーミットに吸い込まれている。コメント欄には「コントロールすごいです」「完璧です」「素晴らしいです」といった称賛が寄せられていた。
■浴衣姿にファン仰天「一瞬女優さんかと」
雑誌「家庭画報」（世界文化社）グラビアに掲載された際には「素敵な7枚の夏ゆかたを着させて頂きました」「酒脱な柄や、男もの2反を片身替わりに仕立てた粋なゆかたです」と明かし、その1着として、涼しげな青い浴衣で風鈴に手をかけたショットを公開した。
石川の浴衣美人ぶりには、「京都の芸妓さんみたい 品があって美しいわぁ！」「素敵」「一瞬女優さんかと思いました！ このままドラマに出演できます」「どんどん綺麗になっていかれますね お似合いです」「本当にお綺麗」「浴衣姿が凄く素敵ですね」「めちゃくちゃ素敵です綺麗が過ぎますよ」といった声が寄せられている。
■優雅な着物姿に「若女将みたい」「美人女将」の声
福岡県産ブランド柿「秋王」のCM撮影に臨んだ時のオフショットをアップしたことも。秋らしい黄色の着物姿をまとった石川が、カメラに向かって笑顔を浮かべるショットのほか、日本家屋の縁側から中庭をのぞく、撮影中のショットを公開している。
現役時代はショーパンに半袖がトレードマークだった石川。そんな石川の奥ゆかしい着物姿に、コメント欄には「若女将みたい」「美人女将」「大和撫子」「日本的な美人って感じで美しい」など、絶賛のコメントが寄せられた。
引用：「石川佳純」Instagram（＠ishikawa_official）
