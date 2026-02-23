“りくりゅう”、大逆転金メダルの裏側に密着！ 『NHKスペシャル 絆でつかんだ金メダル』今夜放送
ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペアで、大逆転で金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一の“りくりゅう”ペア。2人の金メダルまでの道のりを2年間にわたり独自取材した『NHKスペシャル 絆でつかんだ金メダル りくりゅう▽独自取材！大逆転の舞台裏』が、今日2月23日21時30分よりNHK総合にて放送される。
【写真】練習拠点のカナダでの生活にも密着
圧巻の演技で大逆転の金メダル。世界を熱狂させた「りくりゅう」ペア。互いの出会いがスケート人生を変え、今では「100％以上の信頼がある」という。
NHKは2年前から練習拠点・カナダでの日々を記録。そして迎えたオリンピック。得意のリフトでまさかの失敗。失意の中、わずか1日でどう立て直したのか。脳裏にあったのは、様々な壁を乗り越えてきた7年という月日。りくりゅう、コーチなど関係者の証言で描く、再生の物語。
『NHKスペシャル 絆でつかんだ金メダル りくりゅう▽独自取材！大逆転の舞台裏』は、NHK総合にて2月23日21時30分放送。
【写真】練習拠点のカナダでの生活にも密着
圧巻の演技で大逆転の金メダル。世界を熱狂させた「りくりゅう」ペア。互いの出会いがスケート人生を変え、今では「100％以上の信頼がある」という。
『NHKスペシャル 絆でつかんだ金メダル りくりゅう▽独自取材！大逆転の舞台裏』は、NHK総合にて2月23日21時30分放送。