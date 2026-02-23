山本理仁が今季5ゴール目を決めた

ベルギー1部シント＝トロイデンVVは現地時間2月21日、リーグ第26節でデンデルと対戦し、4-1で勝利した。

この試合でMF山本理仁が個人技からゴールを決め、「覚醒してる」「ペドリみたい」など注目を集めている。

今節は最下位に沈むデンデルと対戦。開始1分にいきなり先制を許す展開となったが、前半24分にイリアス・セバウィのゴールで追いつくと、同34分には山本のFKが壁に当たった跳ね返りをMF伊藤涼太郎が左足でゴールに流し込み、勝ち越しに成功した。

そして後半22分、ペナルティエリア内でMF伊藤涼太郎からボールを受けると、横ドリブルで相手DFを翻弄し左足シュート。これがゴール右に決まり、リードを2点に広げた。シント＝トロイデンは後半32分にも追加点を奪って4-1で勝利。首位のユニオンSGを勝ち点差2で追う。

SNSでも山本が決めた個人技弾に「完璧すぎます」「センスの塊ですね」「覚醒してる」「マジで日本代表あるような気がする」「ペドリみたいやな」などコメントが寄せられ、ベルギーでハイパフォーマンスを見せる24歳のレフティに注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）