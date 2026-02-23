◇ミラノ・コルティナ冬季五輪最終日 閉会式（2026年2月22日 ベローナ五輪アリーナ）

ミラノ・コルティナ冬季五輪を締めくくる閉会式が22日（日本時間23日未明）、ミラノから約140キロ東のベローナで行われた。ベローナはシェークスピア「ロミオとジュリエット」の舞台として知られ、会場は古代ローマ時代の円形闘技場「ベローナアリーナ」。世界遺産での式典開催は五輪史上初となった。

オペラにクラシック音楽が流れ、幻想的な演出の数々でイタリアらしさあふれる閉会式。国際オリンピック委員会（IOC）のカースティ・コベントリー会長らのスピーチも終わり、聖火が消えた。すると、会場の雰囲気が一変した。3人組の音楽ユニット「メジャー・レイザー」が登場し、選手たちも音楽にノリノリで、会場はまるでクラブのような雰囲気へと変わった。

視聴者からは「マネスキン出ないのかな」「ねえ、マネスキンは？」「マネスキン登場はまだか？」「閉会式にマネスキンが出るのか出ないのかドキドキする」など、イタリアのロックバンドで世界的人気を誇る「マネスキン」のサプライズ登場に期待する声が多く上がった。

しかし、最後までサプライズはなく閉幕を迎え、「マネスキン出なかったー」「ついにマネスキンどころかダミアーノも出ずか」「マネスキン出なかった」「閉会式にはマネスキン来るかと思ってたけど来なかったね」と落胆する声が集まっていた。