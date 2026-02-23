芸能界の“TEIHEN”芸人が、「千鳥の番組だから」と千鳥の名前を連発し、美人女子大生2人組のガチナンパに大成功した。

【映像】“TEIHEN”芸人がガチナンパした美人女子大生

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには井上咲楽が出演した。

以前、スタジオではBarでキスをする方法を教わったので、実際にキスができるお店をノブに紹介する企画「千鳥に教えたBarキスロケハン」が放送。リポーターを務めるのは、芸能界のTEIHENを決定する企画「芸能界最弱王決定戦 TEIHEN」でお馴染みの野田ちゃん。

西麻布でキスできるBarを見つけた野田ちゃんは「女の子を探しにいきます」と、実際にBarキスを見せるために西麻布の街でナンパに挑戦することに。

女子大生二人組を見つけた野田ちゃんは、「千鳥の番組だからさ」「千鳥のチャンスの時間」と千鳥の名前をガンガン出して声を掛けた。千鳥の名前に食いついた二人は「ホンマに？ 行く行く」とノリノリに。千鳥の名前のお陰で女子大生二人組のガチナンパに成功した。

Barに戻り、個室に入ると二人の間に座った野田ちゃん。シーシャを女子大生が吸っていると、野田ちゃんは「かけて」と煙をかけてほしいとお願い。女子大生が煙を野田ちゃんに向けてふ〜っと吐き出すと、野田ちゃんは「すぅ〜〜！」とその煙を吸い込み、女子大生2人は「きゃ〜〜！！」と悲鳴を上げた。

なんとかキスまでこぎつけたい野田ちゃんは、デュエットで美声を披露。歌い終わるとハイタッチ。キスはできなかったものの「ハイタッチまで行きましたので。一歩前進」と満足そうな表情を浮かべた。