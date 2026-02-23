1月下旬、都内のパーソナルジム。早朝から白のキャップに上下黒のトレーニングウェアを着用し、精力的に汗を流す男の姿があった。

「こう見えて真面目なんですよ（笑）」

そうおどけつつもはにかむのは、大リーグ・トロント・ブルージェイズの岡本和真（29）だ。チームのフロリダキャンプに参加する直前、岡本は「週刊文春」の独占インタビューに60分にわたって応じた。

岡本はポスティングシステムを利用し、トロント・ブルージェイズと4年総額6000万ドル（約93億円）の大型契約を結んだ。カナダ・トロントに本拠地を置くブルージェイズは昨シーズンのア・リーグチャンピオン。ワールドシリーズでは大谷翔平を擁するドジャースとの死闘の末敗れた。

――ブルージェイズを選んだ決め手は？

「いくつかの球団から興味があると声をかけてもらっていました。契約期間や金額面はもちろん、球団施設や住みやすさなどの環境も重視しました。トロントには契約を結ぶときに初めて行ったのですが、めちゃめちゃ綺麗な街なんです。家族と暮らすのが今から楽しみですね。実は、僕がプロ入りする頃のブルージェイズ打線が大好きやったんです。ジョシュ・ドナルドソンとエドウィン・エンカーナシオンがクリーンアップにいて最強だった。憧れていたチームに自分が加わることができて光栄です」



ブルージェイズの入団会見。左から代理人のスコット・ボラス氏、岡本、ロス・アトキンスGM ©︎時事通信社

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）