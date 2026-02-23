東京スカイツリー、23日臨時休業を発表 前日発生のエレベーター停止＆閉じ込めで総点検のため【報告全文】
東京スカイツリーは23日、公式サイトを更新し、きのう22日に発生した展望台エレベーターの運行停止、閉じ込めの影響で総点検のため、23日を臨時休業すると発表した。
同サイトでは2つの文書を発表。「東京スカイツリー展望台エレベーターの停止およびお客さま閉じ込めに関するお詫び」と題した文書では、「２０２６年２月２２日（日）２０時１５分頃、東京スカイツリー４階から天望デッキを結ぶエレベーター２基が運行途中で停止しました。そのうち1基においては、翌２時２分頃まで２０名のお客さまを閉じ込めてしまうという事故が発生しました」と経緯を説明し、「ご乗車いただいていたお客さまには、体調不良やお怪我をされた方はいらっしゃいませんでしたが、長時間にわたり、閉じ込めの状況が続いてしまったことで、ご心労をおかけしてしまい、心よりお詫び申しあげます」と謝罪した。
エレベーターが停止した原因については「調査中」とし、「今後、このような事態が再び発生することがないよう、エレベーターを総点検し、再発防止を図るとともに、安全の確認を進め、管理体制の一層の強化に努めてまいります」と伝えた。
また、「東京スカイツリー臨時休業に伴う返金について」と題した文書では、「誠に勝手ながら、東京スカイツリーはエレベーター総点検のため、下記日程において営業を休止いたします」「【休業日】2026年2月23日（月・祝）」と発表。返金の対応について記載し、「お客さまにはご迷惑をおかけし申し訳ございません。何卒ご理解のほどお願い申しあげます」と謝罪した。
■報告全文
▼東京スカイツリー展望台エレベーターの停止およびお客さま閉じ込めに関するお詫び
２０２６年２月２２日（日）２０時１５分頃、東京スカイツリー４階から天望デッキを結ぶエレベーター２基が運行途中で停止しました。そのうち1基においては、翌２時２分頃まで２０名のお客さまを閉じ込めてしまうという事故が発生しました。
ご乗車いただいていたお客さまには、体調不良やお怪我をされた方はいらっしゃいませんでしたが、長時間にわたり、閉じ込めの状況が続いてしまったことで、ご心労をおかけしてしまい、心よりお詫び申しあげます。
また、この影響で展望台にいらっしゃったお客さまにおかれましても、展望台から降りていただくのに時間を要してしまい、大変ご迷惑をおかけしましたことを、重ねてお詫び申しあげます。
現在、エレベーターが停止した原因については調査中です。
今後、このような事態が再び発生することがないよう、エレベーターを総点検し、再発防止を図るとともに、安全の確認を進め、管理体制の一層の強化に努めてまいります。
▼東京スカイツリー臨時休業に伴う返金について
平素より東京スカイツリーをご愛顧いただきありがとうございます。
誠に勝手ながら、東京スカイツリーはエレベーター総点検のため、下記日程において営業を休止いたします。当日のご予約をお持ちのお客さまは下記のとおり返金対応をさせていただきます。お客さまにはご迷惑をおかけし申し訳ございません。何卒ご理解のほどお願い申しあげます。
【休業日】2026年2月23日（月・祝）
【払戻し対応】
以下のチケットをお持ちのお客さまは、2月23日の展望台入場料金を取消料なしでご返金いたします。
