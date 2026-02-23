ゴルフの世界も”時短ブーム”到来か…「シミュレーション型」ゴルフツアーが盛り上がりを見せる理由

今回は世界的な動きを見せている、シミュレーション型のゴルフツアーにスポットを当てます。

以前からこのコーナーでも、ゴルフは1日6〜7時間を4日もかけてやる時代錯誤のスポーツだと、散々こきおろしてきました。その言葉が響いたのか？ なんとひと試合約2時間で終わるゴルフツアーが発足したのです。

盛り上がりを見せる「TGLツアー」

この時短＆エンタメ化の背景は、冬季オリンピックの活況ぶりを見れば一目瞭然です。スノボのビッグエアー、ハーフパイプ、スキージャンプの圧倒的な迫力とパフォーマンスが観る人を釘付けにしました。ウィンタースポーツは元々距離競技から始まり、それを今風にアレンジして時短＆エンタメ化させています。

つまりゴルフも短い時間内に、そのエッセンスを凝縮させて面白いことが出来ないかということです。

というわけで昨年からアメリカでは、タイガー・ウッズとロリー・マキロイが発起人のTGL（テックゴルフツアー）が開幕し、日本では今年TGX（The Golf Experience）ツアーが始まり、盛り上がりを見せています。では具体的にどんな感じで試合をやっているのか？ TGLツアーを参考に見て見ましょう。

まず試合会場ですが、これはTGLツアー用にシミュレーション専用の室内スタジアムSoFiセンターを作りました。フロリダのパームビーチ州立大学の敷地内に、アメリカンフットボールのスタジアム並みの建物を建てたというから、物凄くおカネをかけています。

収容人員は1500人程、建物の半分には映画館よりでかい巨大スクリーンがあり、それにめがけて選手がボールを打ちます。残り半分には50ヤード程の本物バミューダ芝のグリーンを作り、油圧で傾斜を自由に変えられるというからびっくり。長いショットはスクリーンに打ち、50ヤード以内のショートゲームは、本物のゴルフ場と同じように打って見せるというわけです。

まるで「みんなのゴルフ地獄篇」

アメリカは資金力が違います。何しろ賞金総額が2100万ドル（約32億円）で優勝チームが900万ドル（約13億5000万円）ですから。じゃこんだけのお金が動く、シミュレーションゴルフは面白いのか？ タイガーウッズが出場したシリーズで3ホールだけ、ユーチューブで流しているのですが、それを見る限り、非常にエキサイトです。

何が面白いかというと、コースが現実ではあり得ないぐらい難しい設定になっています。「みんなのゴルフ地獄篇」があるとしたら、こんな感じというバーチャールコースです。例えば溶岩の川が流れているとかね。もはやクッパ大魔王参上の世界ですよ。

ほか池や川が多数散りばめられていて、トッププロでもプレッシャーがありまくり。実際タイガーウッズは3ホールで２回池ポチャをしています。2打目の池ポチャは残り110ヤードで、小さいグリーンを狙いましたがオーバー。しかもタイガーがマジでがっくりしているから、これは真剣勝負だと思いました。

ゲームはメジャーリーグのように、打つまでの秒数制限があり、スロープレーにペナルティが科されます。加えて勝ちそうになったらハンマーというプッシュをかけるルールもあり、非常にゲーム性が高いです。

1チーム4人で6チームの総当たりでプレーオフに4チーム参加するシステムです。ちなみに松山英樹選手はボストン・コモンゴルフ所属で、ローリー・マキロイ、アダム・スコット、キーガン・ブラッドリーという有名どこがいます。昨年の初代王者はアトランタ、年末から3月末まで約20試合行われるので、寒いシーズンのアルバイトとしても、トッププレーヤーにとっては美味しいのかも。

盛り上がりと騒音リスクは“紙一重”

こういうイベント性のある試合はあっても良いと思います。

ちなみにPGAツアーでイベント性が高いのフェニックスオープンの会場、TPCスコッツデールと言われています。そこの16番のショートホールには、2万人収容の巨大なコロシアムスタンドがあります。ホールインワンなんか出た日にはペットボトルが大量に投げられますからね。

このトーナメントは期間中に数十万人が集まり、お祭りのように盛り上がります。 実はこの試合、先日行われており、そこで松山英樹選手がトップ争いを演じました。しかし、ここぞという場面でギャラリーから雑音が入り、仕切り直すことが何度かありました。結果、松山選手はリズムを崩して優勝を逃してしまいます。

これは、試合会場の盛り上がりと選手の騒音リスクは紙一重ということです。今後どう擦り合わせをするかが課題でしょう。 というわけで日本でも影響を受けてか、シミュレーションゴルフのライブイベントがあり、そこにゴルフインフルエンサーの堀真珠さんが参加したので、次にそのレポートをします。

【後編記事】『芸能人・インフルエンサー集まる「ゴルフイベント」の《可能性と課題》…実際に行ってみて分かった』へつづく。

【つづきを読む】芸能人・インフルエンサー集まる「ゴルフイベント」の《可能性と課題》…実際に行ってみて分かった