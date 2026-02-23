遺骨は樹木の栄養になる。土壌学者が見つけた最適埋葬法とは？

5年前に刊行した前著『土葬の村』で、日本にまだ土葬の風習が残っていることを明らかにしたが、今回、新刊『日本の自然葬』では、なんとこの国に、最古の弔いの風習である風葬が現存していることを突き止めた。

昨今、死んだら自然に還りたい、そう願う人が増えている。そして、それは当然の感情だと思う。99％以上、つまりほぼ日本人全員が火葬される現状のほうがおかしいのだ。

『日本の自然葬』では、風葬、土葬といった伝統的な自然葬から、1990年代に始まった散骨、樹木葬、最近生まれたばかりの循環葬までを取り上げた。

その中から今回は、大阪の能勢妙見山で行われている循環葬を紹介しよう。

※本記事は『日本の自然葬』(講談社現代新書）から抜粋・編集したものです。

循環葬の森

散骨でも樹木葬でもない、新しいタイプの自然葬の話をしたいと思う。この葬送法を「循環葬」という。遺骨を栄養分として最も効率よく利用する埋葬法で、遺骨を埋葬した森が、百年後もなお豊かな森としてあり続けるのを目指すという。

この新しいタイプの自然葬を行っているのが、大阪府の最北端、北斗七星・北極星信仰の聖地・能勢妙見山(のせみょうけんさん)にできた通称「循環葬の森」である。

大阪梅田駅から阪急電鉄宝塚線に乗車、川西(かわにし)能勢口(のせぐち)駅に出て、ローカル鉄道、能勢電鉄に乗り換える。そこから約20分のときわ台駅で降り、さらに駅から車で20数分行くと、日蓮宗の霊山、能勢妙見山の山上駐車場に着く。

駐車場から背後に見える森に向かって、土製の看板の横をくぐると、森閑とした森がぐっと開けた。そこで二人の人物に会った。死と森づくりを掛け合わせた「循環葬 RETURN TO NATURE」を創案、会社を設立した小池友紀(こいけ ゆき)さん（at FOREST 株式会社代表取締役CEO）。もう一人は能勢妙見山の植田観肇(うえだ かん じょう)さん（副住職）である。

2人の案内で、森の小径を下ると開放的なデッキがあった。かつてそこに建っていた山小屋の廃材を再利用したデッキという。椅子に腰かける。目の前に緑の葉が迫った。森林浴のできるデッキが、この森を訪れた人の休憩場になっている。

椅子を降り、さらに小径を歩くと、すぐに埋葬区画が見えてきた。小径は下の方までぐるぐる伸びている。その小径と小径を挟む間に、遺骨を埋める埋葬エリアがあった。

小池さんに遺骨の埋葬の仕方を尋ねた。

「細かくパウダー状にしたご遺骨を、土と混ぜ、ここの土の中に入れるだけです。骨壺に入れて収納したりもしません。ご遺骨が、まわり全体の樹木の栄養となって循環する。自分の命が森の命になっていくのです」と小池代表は言う。

埋葬後、墓標を立てないのは自然葬では珍しくない。墓標の代わりに低木の花木を植えたり、墓標を立てるにしても墓石は使わず木札を立てるだけの樹木葬はすでに存在する。そのほうが自然に還るという目的に合っているという考え方から、今では人気があるという。しかし循環葬の場合、ともかくも墓標はいっさい立てない。

「石塔墓のように墓標に手を合わせて拝むのではなく、森全体がおまいりの対象となりますので、契約後はお好きなときに来ていただいて、森林浴などを楽しんでいただければと思います」と小池さんは言う。

しかし、能勢妙見山は日蓮宗の寺院であり、墓標を立てないというこだわりは、地元の檀信徒に反対されなかったのだろうか。気になって植田観肇さんに尋ねると「それがね、信徒総代さんに墓標を立てない方針だって言うと、『埋(い)け墓といっしょでんなあ』と逆に私が気づかせてもらったんです」と観肇副住職は笑った。実は、この能勢妙見山界隈では、昔、土葬だった時代、遺体を村の共同墓地に埋葬していたという。

「埋け墓」というのは、この地域の方言で、いわゆる土葬の埋葬墓のことだ。埋葬墓に遺体を土葬し、その上に墓標は立てなかった。循環葬に墓標がないのは、これと同じ理屈だと、地元の人はすぐに納得したのである。

循環葬ではこのほかにも自然葬らしい試みとして、お参りに来ても線香を立てるのは「お控えいただく」。山火事が怖いし、火の扱いには気を配っている。

また、供物は何も置かない。お参り後に何も残さない。自然の循環の妨げになるようなことはいっさいしないという方針だ。

遺骨はどれぐらいの深さに埋葬するのか尋ねた。

「あまり深く掘りません。意外に思うでしょう。なぜ少ししか掘らないかというと、土の浅い層に遺骨の分解を促進する微生物がたくさん存在するからなんです」と小池さんは説明する。

土壌学者の見つけた最適埋葬法

循環葬を始めるにあたって、小池さんは土壌学の専門家に裏づけとなるエビデンスを取っている。神戸大学大学院農学研究科で、土壌学を研究する鈴木武志(すずき たけし)さん（助教）である。現在、循環葬の土壌環境アドバイザーを務める。

小池さんは当初、遺骨を森に埋めるのが環境に良いことなのかどうかさえ知らない、まったくの素人だったという。そこで疑問を鈴木さんにぶつけた。

「いや、遺骨は樹木の栄養になります」というのが第一声だった。

遺骨の主な化学成分は、リン酸カルシウムである。窒素、リン酸、カリウムは植物にとって重要な栄養素であり、俗に肥料の3要素と言われる。

リン酸カルシウムは、植物の根から吸収され、開花、結実を促進する。リン酸は植物の遺伝情報の伝達、タンパク質の合成にかかわり、カルシウムは細胞壁の強度を高め酵素の活性化を促すといわれる。

鈴木さんは、妙見山にある循環葬の森の土壌を調べた。その結果、循環葬の森は酸性土壌だとわかった。酸性の土壌にアルカリ性の遺骨を混ぜると、混ぜ方によっては土壌や樹木に負担がかかりすぎることがあるという。そこで土と遺骨（リン酸カルシウム）、それぞれどのくらいの量を、どれくらいの深さで混ぜるとよいか、最適値を計算することにした。

そのために、まずは埋葬する遺骨の量を推定した。関西で火葬した場合、関東地方のように遺骨を全部収骨しない。部分収骨の風習だから、遺骨の量は関東に比べてかなり少なくなる。

鈴木さんは、その風習に従い、埋葬する遺骨の量を推定した。遺骨の量と、混ぜ合わせる土の量がわかると、どれくらいの深さがいいか最適値を算出した。

ここで具体的な数値を公表するのは避けたいが、遺骨を溶解するバクテリアがたくさん棲み、分解に都合が良いのは、かなり浅い場所だと結論された。

