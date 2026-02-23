真珠湾攻撃の最前線にいたエリート軍人が、戦後に「医師」として歩んだ「数奇な運命」

太平洋戦争で軍人として最前線で戦ったのは、明治後期から大正、昭和初期までに生まれた人たちだった。戦後81年。当事者のほとんどが鬼籍に入り、「忘れてはならない」の掛け声とはうらはらに、確実に戦争の記憶は遠ざかってゆく。そして終戦後、当事者たちがどのように生きたかということは戦争中の出来事以上に知られていない。だが、戦後、焼け跡からの復興を担ったのもこの世代だ。ここでは、私が30年以上にわたり、直接インタビューした元海軍軍人の「戦後」をシリーズで振り返る。

今回は、真珠湾攻撃を皮切りに硫黄島、フィリピンなど極限の戦場を艦上爆撃機搭乗員として戦い、戦後は大学医学部を経て医師となり、総合病院を経営した本島自柳（旧姓名大淵珪三）氏を紹介する。

前編記事『「機銃弾はたった1.5回分」…真珠湾攻撃の最前線にいた若きエリートが、出撃直前まで感じた「開戦への疑問」』より続く

自らの「白手旗」で幕を開けた真珠湾攻撃

真珠湾攻撃の日、第二次発進部隊に編入されていた本島たちの発艦は、第一次発進部隊より1時間ほどあとになる。当時、空母の飛行甲板上の発艦指揮は、若手の士官搭乗員が務めるのが不文律になっていたため、本島が発艦指揮にあたることになった。発艦指揮とは、艦長、飛行長の「発艦始メ」の命令を受けて、飛行甲板上に並んだ飛行機を、白（発艦）、赤（待テ）の手旗を合図に、順序よく安全、迅速に発艦させることである。

「すでに赤城の飛行甲板上では、零戦9機、九七式艦上攻撃機27機の計36機が、エンジンを始動し轟音を響かせていました。私は右手に赤、左手に白の手旗を持ち、最先頭の戦闘機隊指揮官・板谷茂少佐機から発進の合図を出しました」

発艦する飛行機に、まず赤旗で発艦用意を指示し、次いで白赤の手旗を下方に交差し、それを開ける動作で整備員に車輪止めを外させる。車輪止めが完全に外されたのを確認して、間髪を入れずに白旗を高く上げ、搭乗員に発艦を指令する。発艦時間は、12月8日午前1時30分（日本時間）だった。

「真珠湾攻撃は、いわば私の白手旗で始まったわけです」

と、本島は言う。第一次発進部隊は大きく旋回しながら編隊を組むと、所定の高度をとり、進撃態勢をととのえて空のかなたへと消えた。

「肩をたたき合うほど親しく交流した仲なのに」

「続いて、私たち第二次発進部隊に発艦の順番がまわってきました。発艦して2時間、雲の切れ目からオアフ島が見えてきたとき、敵地上空になにか白いものがポカポカ浮かんでいるのが見えた。操縦員の田中義春一飛曹に、『おい田中、あれは防塞（敵機を防ぐ）気球かな』と声をかけたんですが、『分隊士（大淵の職名）は呑気だな、あれは下から撃ち上げてるんですよ』と。それは対空砲火の弾幕だったんです」

すでに第一次による攻撃が始まっていて、米軍はいち早く反撃を開始していたのだ。艦爆隊は高度3000メートルから隊形を開いて、第一次が撃ち漏らした敵艦に向かって急降下に入る。

「私が爆撃したのは、あとで写真で判定すると、油槽船だったようです。私は敵の弾丸の下をくぐるのはもちろん初めてでしたが、怖いという気持ちはありませんでした。それまでやってきた訓練の延長のような感覚ですね。数発被弾しましたが、それにもまったく気づいていませんでした。しかし、よく昔の豪傑を形容するのに『千軍万馬のつわもの』なんて言うけど、戦争というのは回数を重ねるほど怖くなる。人間というのはね、そういう弱いものじゃないかと私は思いますよ」

帰艦すると、第一航空艦隊司令長官（機動部隊最高指揮官）南雲忠一中将が艦橋からわざわざ飛行甲板に降りてきて、

「よく帰ってきたなあ」

と、本島を抱きしめた。南雲は本島がかつて戦艦霧島乗組のとき直属の戦隊司令官で、本島に目をかけていたのだ。

「しかし、真珠湾に行ったというのは、私にとって特別なことというより、いろんな場面でいろんなことをやってきたうちの、人生のほんのひとコマのような気がしますね。

昭和17（1942）年4月、インド洋作戦のときはイギリスの1万トン級巡洋艦2隻を沈めましたが、私が攻撃したドーセットシャーは、我々が海軍兵学校生徒の頃、江田島に親善訪問にきて、見学に行ったり、向こうの乗組員が兵学校に来たりするなどの交流があったんです。

だからあのときは、急降下しながら戦争というのはむごいものだと思いましたね。ほんの数年前には、肩をたたき合うほど親しく交流した仲なのに」

組織の崩壊と「止めどき」なき戦いへの疑問

本島はその後、空母蒼龍偵察分隊長として十三試艦爆（のちの彗星）2機を所管し、ミッドウェー海戦に参加するが、発進直前に蒼龍は被弾、撃沈され、海面を漂流して救助された。

次に空母飛鷹の艦爆分隊長として、ガダルカナル島をめぐる航空戦に出撃を重ねた。昭和17年12月15日付で内地に転勤の辞令が出ていたのにも気づかずに戦い続け、翌昭和18（1943）年1月、横須賀海軍航空隊特修科学生としてこんどは操縦員としての転換訓練を受けた。さらに硫黄島、フィリピンの激戦地を転戦する。

「その間、航空戦艦に改造された伊勢からのカタパルト射出実験など、いろんなことをやりました。伊勢の射出実験は彗星に乗ってやりましたが、スロットル全開で待機しているのにカタパルトが動かない。さてはなにかトラブルがあったかとスロットルを緩めたところでポーンと打ち出されて、危うく海に突っ込むところでした。しかし、なかでも私自身、印象に深いのは戦争末期のほうです。

昭和19（1944）年6月、サイパン島に上陸した敵機動部隊を攻撃するため進出した硫黄島では、彗星艦爆で敵戦闘機グラマンF6Fに襲撃され、追い回されましたが、なんとか振り切りました。彗星はすばらしい飛行機でしたね……。

19年10月、同じく彗星艦爆で編成された攻撃第五飛行隊長としてルソン島のクラーク・フィールドに進出したんですが、その頃にはもう、日本側は戦争ができるような状況ではありませんでした。私のような特設飛行隊の飛行隊長には人事権がなく、誰が自分の部下かも把握できない。飛行機の整備も、彗星を整備できる整備員がほとんどいない。いても部品が届かないんですから」

本島は昭和20（1945）年1月、フィリピンから内地に帰還するが、直後に肺炎で入院。その後、横須賀海軍航空隊に復帰して日本初のジェット機橘花（きっか）の実験に携わることになったが、橘花試作一号機は高岡迪（すすむ）少佐による2度めの試験飛行のさいの事故で失われ、ジェット機操縦の機会のないまま海軍少佐で終戦を迎えた。

「戦争が終わったときは、それまで、さんざんこちらの戦いぶりのお粗末なところを見てきたから、なんでこんな戦争を始めたのかと、そういう気持ちが強かったですね。子供だって、喧嘩するときは止めどきを考えてやるでしょう。それが全くなかったわけですからね」

医師「本島自柳」としての再出発

終戦とともに軍人はひとしく失業の憂き目に遭ったが、前述のように海軍兵学校の卒業生は旧制高等学校卒業相当とみなされたので、大学を受験することができた。昭和21（1946）年、本島は東京慈恵会医科大学に入学、もとより志望していた医師への道を歩み始める。

「戦後、自衛隊や日航からもずいぶん誘われましたが、もう宮仕えはたくさん、と断りました。戦争で弾丸さえ飛んでこなきゃ、飛行機ほどおもしろいものはないんですけどね。生き残った残りの人生を、医者になってひとつ楽にやってやれ、という気持ちも多少はありましたが、これは思った通りにはいかなかったですな」

本島は昭和22（1947）年に結婚し、姓がそれまでの大淵から本島にかわった。本島家は群馬県に江戸時代初期から代々続く医師の家で、その当主は代々「自柳」の名を世襲していた。本島は外科を専攻し、昭和32（1957）年3月には医学博士の学位を受ける。同年9月には岳父の死去にともない、その病院の院長、理事長として病院経営の任にあたることになった。

「戸籍名ごと改名するには、じっさいにその名前が使われていることの証明がいる。だから『本島自柳』宛の郵便物なども役所に提出しました。わりとすんなり手続きは済みましたが……」

以後は地元の名士として、群馬県教育委員会委員長や関係各団体の役員などを務めた。

「これまでの人生を振り返ってみると、戦争で生き残ったこともふくめて私はほんとうに運がよかった。戦争でのいろいろな体験を書き残したら、と言ってくれる人もいますが、死んでいった非常に多くの上官、部下、戦友たちのことを思えば、自分のことでなにかを書き残そうという気持ちには到底なれないまま、こんにちに至っています」

平成17（2005）年死去、享年88。

本島が遺した「本島総合病院」は、令和8（2026）年現在、病床数199、26の診療科をもつ総合病院として、地域医療の根幹を担っている。本島が現役の外科医だった頃は、海軍兵学校の同期生が病になると、決まって群馬県までやってきて、本島の執刀で手術を受けたという。

