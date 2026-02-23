66歳の誕生日を迎えられた天皇陛下（2025年撮影、写真：代表撮影／共同通信社）

（つげ のり子：放送作家、皇室ライター）

昭和100年の節目に迎えた66歳、陛下が担う「歴史の架け橋」

2月23日、天皇陛下は66歳を迎えられた。

今年は「昭和100年」の節目にあたる。政府は2026年（令和8年）を、昭和元年（1926年）から「満100年」と位置付け、「昭和の記憶を共有」し、「平和の誓いを継承」する契機として関連施策を推進している。

内閣官房のポータルサイトには、昭和を顧みることが「平成以降の世代にとっても新たな発見」となり、未来を切り拓く機会になりうる、という趣旨も明記されている。

しかし、「昭和を顧みる」とは、昭和レトロブームに浮かれて、ただ懐かしむことではない。昭和は、戦争と敗戦の激動を経て復興と高度成長の奔流へと至り、国家のかたちそのものが塗り替わった64年という長い時代だった。

そして今、昭和を直接語れる“語り手”は急速に減っている。

記憶が薄れていくのは、時間の経過だけが理由ではない。社会が変わり、語られるべき経験が、いつの間にか語りにくいものへと変容していった面もあるだろう。天皇陛下が66歳を迎える今年、昭和100年という節目を冷静に見つめ直すことは、現代に生きる私たちにとって大きな意味があるはずだ。

令和の天皇としての陛下は、象徴天皇制のもとで、その言葉と行動によって“昭和”という時代に向き合い、歴史の架け橋となる役割を担われているように感じる。

2025年12月23日、上皇さまの誕生日を祝うため、仙洞御所に入られる天皇陛下（写真：代表撮影／共同通信社）

「戦争」と「災害」の記憶をどうつなぐか？陛下が案じられる風化の正体

昨年、陛下は誕生日に際した記者会見で、戦後80年という節目に触れ、戦争で亡くなった人々や苦難を経験した人々を忘れず、歴史への理解を深め、「平和を愛する心」を育むことの大切さを語られた。

とりわけ「戦争の記憶が薄れようとしている今日」という現状に触れられ、体験した世代から体験していない世代へ、悲惨な体験と歴史が伝えられていくことの重要性を明確に述べられている。

この“記憶の継承”という陛下のお考えは、戦争だけにとどまらない。

同じ会見で陛下は、能登半島地震と復旧・復興の途上で起きた豪雨災害に言及され、「複合災害」「二重被災」という言葉を用いながら、現地で見た被害の実相と、被災者の厳しい状況を語られている。

さらに、大規模災害の経験と教訓も「世代を越えて語り継いでいくことが大切」だと述べ、将来の災害への備えを促された。

災害の記憶もまた、時間とともに輪郭が薄れていく。だが、その教訓は「次に備える知恵」へと生かされなければならない。ここに、昭和100年が掲げる“記憶の共有”と、陛下の問題意識が重なるのではないだろうか。

実際、宮内庁は、東日本大震災から15年の節目となる2026年春に、天皇皇后両陛下が岩手・宮城・福島の被災3県を訪問される方向で調整していると報じている。現地での復興状況の視察などが念頭に置かれているという。

2021年3月11日、東日本大震災10年の追悼式でお言葉を述べられた天皇陛下と皇后さま（写真：代表撮影／共同通信社）

東日本大震災から15年、被災3県訪問に込められた「忘れない」という陛下の決意

ここで改めて注目したいのは、“15年”という時間の重みである。

復興の現場では、道路や堤防、住宅再建といった「目に見える復旧」は進む一方で、喪失の痛み、地域の担い手不足、産業の再編、そして福島を中心とする原発事故の影響など、「目に見えにくい現在」がなお続いている。

災害の記憶の風化とは、出来事を忘れることだけを指さない。支援や関心の優先順位が少しずつ落ち、やがて何があったのかさえ、誰も触れなくなっていく──その過程こそが、被災地が最も恐れる風化である。

だからこそ、天皇皇后両陛下が東日本大震災15年の節目に被災3県を訪問される方向で調整されているという報道は、単なる「お見舞い」にとどまらず、社会の視線をもう一度、長い復興の時間へ戻す力を持つはずだ。

2011年6月4日、東日本大震災の避難所（宮城県山元町）を訪れ、被災者に声を掛けられる天皇、皇后両陛下（写真：共同通信社）

復興は、被害の規模が大きいほど、生活の再建が長期化する。節目のご訪問は、数字で区切られがちな震災報道に対して、「終わっていない」という現実を可視化する。

昨年、陛下が戦後80年の節目に、戦没者を悼む場に臨み、原爆犠牲者に祈りを捧げ、戦災の記憶をとどめる施設への訪問も示されたのは、“戦争の記憶”を公共の場に留め直す行動だった。戦争と災害は別の出来事だが、「痛みが時間の中で薄れていく」性質は似通っている。

2025年4月7日、硫黄島を訪問され、戦没者の碑（天山慰霊碑）で献水する天皇陛下（写真：共同通信社）

陛下が今年、被災地へ向かわれること（調整中）が示すのは、国民の苦楽をともにする姿勢を、時代ごとに問い直し、具体的な行動として積み重ねる意思の表れだろう。

また、皇后陛下とともに赴かれる点にも、象徴天皇制の現代的な意味を感じる。

災害の復興はインフラ整備にとどまらず、地域コミュニティの再生といった“暮らしの回復”を含む。両陛下が被災地の人々に寄り添う姿勢を示されることは、被災者と痛みを共有し、復興の時間が社会から切り離されないよう支えるメッセージになり得るのではないだろうか。

1960年代生まれの共鳴、高市首相と同世代の陛下が歩んだ「上り坂の昭和」

そして、思い出されるのが戦後の混乱期と復興期の、1946年から1954年までの間、全国を巡幸された昭和天皇のことだ。戦後巡幸によって、人々の暮らしの現場へ足を運び、多くの国民を自らの言葉で励まされた。

戦争への反省が社会の底流にある中で、「国民の中に入っていく」という行為は、天皇という戦前の意味を180度転換するものであった。

いま陛下が、戦没者への慰霊や被災地へのご訪問を通じて「国民に寄り添う」姿勢を、言葉だけでなく行動で積み重ねていることは、象徴天皇制の核心を、時代に合わせて更新し続ける営みとして受け止められるのではないだろうか。そこには、戦後の昭和天皇が示した「前を向くための姿勢」と響き合うものも感じられる。

こうした姿勢の背景には、陛下が1960年生まれであるという世代性もある。高度成長の入り口で育った「昭和のミドル世代」であり、くしくも政権を担う高市早苗首相も1961年生まれで、ほぼ同世代にあたる。

この世代が育った昭和には、経済成長の熱と安保をめぐる揺れが同居していた。1956年の経済白書が「もはや『戦後』ではない」と記し、復興から近代化へと社会の重心が移っていく。

1960年には「国民所得倍増計画」が閣議決定され、「豊かさ」へ向けた国家目標が掲げられた。一方で、日米安保をめぐる対立は政治と社会を激しく揺さぶり、「経済的豊かさ」と「安全保障の現実」が、戦後日本の進路を方向づける大きな要因となった。

陛下と首相が育ったのは、そうした矛盾を抱えた「上り坂の昭和」であることも、両者の人格形成に少なくない影響を与えたのではないだろうか。

2025年12月24日、高市首相（左）らを招いた昼食会で歓談される天皇陛下（写真：代表撮影／共同通信社）

過去を懐かしむ年ではなく、未来へ問いを整理する「昭和100年」の誕生日

陛下は昭和、平成、令和という三つの時代をまたいで生きてこられた。昭和の終盤に育ち、平成の長い停滞と社会の変化を経験し、令和に即位された。その歩み自体が「記憶の段差」を埋める存在なのだ。

昭和100年とは、過去を懐かしむ周年ではなく、次世代へ渡すべき“問い”を整理する年である。戦争の記憶をどう語り継ぐか。災害の経験をどう教訓化するか。繁栄の物語の背後にある努力や痛みをどう伝えるか。その一つ一つが、未来の社会の質を決めていく。

それは、政治の側にも同じ問いが突きつけられている。政権は選挙で強い基盤を得たとしても、昭和世代が「豊かさ」と引き換えに抱え込み、いまの社会の閉塞感の一因となっている諸問題は、もはや先送りできない。

天皇誕生日は、政治的な争点を競う日ではない。だが、国のあり方を静かに点検する日にはなり得る。

陛下が示されるのは、「忘れない」ことの倫理であり、「苦楽をともにする」ことの実践だ。戦争の記憶が薄れ、災害の記憶も風化し、社会の速度が増すほどに、象徴が果たす役割はむしろ重くなる。

昭和100年の66歳――それは、過去を抱え、未来へ橋を架ける「現在」の重みを、私たちに思い出させる誕生日なのである。

2025年7月、モンゴルを公式訪問された際の天皇陛下（写真：共同通信社）

