「機銃弾はたった1.5回分」…真珠湾攻撃の最前線にいた若きエリートが、出撃直前まで感じた「開戦への疑問」

太平洋戦争で軍人として最前線で戦ったのは、明治後期から大正、昭和初期までに生まれた人たちだった。戦後81年。当事者のほとんどが鬼籍に入り、「忘れてはならない」の掛け声とはうらはらに、確実に戦争の記憶は遠ざかってゆく。

そして終戦後、当事者たちがどのように生きたかということは戦争中の出来事以上に知られていない。だが、戦後、焼け跡からの復興を担ったのもこの世代だ。ここでは、私が30年以上にわたり、直接インタビューした元海軍軍人の「戦後」をシリーズで振り返る。

今回は、真珠湾攻撃を皮切りに硫黄島、フィリピンなど極限の戦場を艦上爆撃機搭乗員として戦い、戦後は大学医学部を経て医師となり、総合病院を経営した本島自柳（旧姓名大淵珪三）氏を紹介する。

戦後の旧軍人に対する救済策

昭和20（1945）年、太平洋戦争の日本の敗戦によって失業した旧軍人の戦後の歩みはさまざまだが、大学に入り直して弁護士や公認会計士などいわゆる「士業」についた人もいれば、医師になった人も何人か知っている。

それまで、大学予科か旧制高等学校を卒業していないと大学の受験資格が得られなかったのが、若手将校の救済策の一環として、募集定員の一割という人数制限つきながら、海軍兵学校（海兵）、陸軍士官学校（陸士）の卒業生も大学受験ができるようになった。

戦後、文部省の学力認定では、海軍の飛行機搭乗員の場合、はじめから大卒で入る予備学生は別として、甲種予科練は旧制中学卒、乙種、丙種予科練は高等小学校卒業相当とされから、海兵、陸士の出身者ははじめからアドバンテージがあったことになる。

本島自柳との出会い

真珠湾攻撃にも参加した本島自柳（旧姓名大淵珪三。海軍少佐）も、激戦を生き抜き、戦後大学に入り直して医師になった一人である。

本島との出会いは、平成13（2001）年、講談社の総合月刊誌「現代」の真珠湾攻撃60年特集の取材だった。真珠湾攻撃に参加した搭乗員は765名。うち、真珠湾で戦死した55名をふくめ、約8割にあたる617名がその後の激戦のなかで戦死し、生きて終戦の日を迎えたのは148名にすぎない。

私は、ある真珠湾攻撃の参加搭乗員から真珠湾攻撃50年時点の生存者全員の名簿の提供を受け、そこに記載された60名のなかから36名を探し出すことができた。なかでも本島は、おそるおそるかけた取材依頼の電話に、快く承諾の返事をしてくれた。聞けば、戦後、姓名ともに変わって取材者の目に留まらなかったためか、これまで一度も取材を受けたことがなかったという。

本島は大正6（1917）年、群馬県生まれ。医師になることを目指していたが、中学校の教から「海軍兵学校の受験はタダだから、腕試しに受けてみんか」と勧められ、受けてみた海軍兵学校に合格。医師への夢はいったん置いて昭和10（1935）年、入校する。卒業後は戦艦霧島乗組、飛行学生を経て九九式艦上爆撃機（急降下爆撃機）の偵察員（2人乗りの後席。航法、無線、射撃を担当）となった。

「飛行学生はみんな操縦を志望するんですが、私は、車でも社長は後席。偉いほうが後席に乗ると決まってるから、将来指揮官になるなら後席のほうがよかろうと思って、偵察員を志望したんです」

真珠湾攻撃の舞台裏と若き士官の葛藤

本島の初陣は、空母赤城に乗って参加した昭和16（1941）年12月8日の真珠湾攻撃だった、この日、空母6隻を擁する日本海軍機動部隊は350機の艦上機をもってハワイ・真珠湾を空襲、停泊中の艦船や航空基地を壊滅させた。それに先立って日本陸軍部隊はマレー半島に上陸、ここに太平洋戦争の火ぶたが切られた。

しかし――。

「私はね、前の晩寝るまで『引返セ』の命令があると思っていました」

と本島は言う。

「日米交渉がうまくいったら引き返すこともあり得ると聞かされていたし、こんなに簡単に大いくさを始めていいんだろうか、そういう感じは持っていましたからね」

本島の当時の姓名は大淵珪三である。昭和16年4月に飛行学生を卒業したばかりで、真珠湾作戦に参加した士官のなかではもっとも若く、階級は海軍中尉だった。真珠湾攻撃というと、猛訓練を重ねた搭乗員たちがまなじりを決して飛び立ったようなイメージがあるけれども、大淵中尉のように、自分たちの手で大戦争が始まることに、その日がくるまで懐疑的だった若手士官もいた。

じっさい、士官搭乗員はこの時点ですでに定員割れしている。零戦の20ミリ機銃弾ひとつとっても、このとき各空母に搭載されたのは1機あたり150発にすぎず、これは出撃1回半分にしかならない。準備不足は明らかだったのだ。

