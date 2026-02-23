サッカーブラジル代表が五輪で金メダル獲得…関係者が度肝を抜かれた表彰式での「常識外れの行動」

「ブラジル代表」が起こした暴挙

熱狂が続くミラノ・コルティナ冬季五輪。その大会運営を大きく支えているのが広告スポンサーだ。

前編記事『冬季五輪で「プラダ」のロゴをつけた選手が失格に…！オリンピックの超厳格「スポンサールール」とは』につづき、ロゴを巡る五輪事件簿を詳しくお伝えする。

4年に1度の祭典である五輪はスポーツビジネスの世界で最も厳格な規定が定められているイベントとして知られており、その扱いは他の大会とは一線を画している。

そんななか、冬季五輪のある種目には競技服にスポンサーロゴが一切入らない「聖域」がある。フィギュアスケートだ。

フィギュアは芸術性も評価対象となるスポーツであり、衣装はアパレルメーカーではなく、プロのデザイナーが制作するケースがほとんどである。そのため、製造元となる企業ロゴは入らない珍しい競技服となる。

一方、過去の五輪ではウエアを巡って事件が起こったこともある。2021年、東京五輪のサッカーで金メダルに輝いたブラジルの表彰式での出来事だ。当時、同国のサッカー統括団体（CBF）の公式ウエアはナイキで、代表選手は当然ナイキのウエアでプレーをしていた。一方、ブラジルの五輪委員会（COB）の公式ウエアはPEAK(Sport)という中国のアパレルメーカーであった。

こういった場合、選手の競技服はナイキ、表彰台はPEAKというのが通常の流れとなるはずだが、優勝を果たしたブラジル選手たちはこともあろうにPEAKのウィンドブレーカーを腰に巻き、ナイキのまま表彰台に上がって首にメダルをかけたのだ。この光景には筆者も我が目を疑った。きっとスポーツビジネス関係者も大騒ぎになっていたはずだ。

東京大会でブラジルはサッカー以外に20個のメダルを獲得しているが、写真を調べる限りほかの選手たちはすべてPEAKのウエアを羽織っている。それほどこの時のサッカーブラジル代表の行動はスポーツビジネスの常識から外れたものだった。

なぜ、ブラジル代表はこんな暴挙に出てしまったのか。真相は分からないが、筆者は企業同士の攻防戦が関係しているのではないかと思っている。

海外のスポーツビジネスの世界では、ときに企業側が違反の可能性を認識しつつ選手サイドに露出を求めるケースがあると聞く。場合によってはメーカーが競技団体や選手が負うべき違約金まで肩代わりするケースもあるかもしれない。五輪という大舞台での表彰式にはそれほどの宣伝価値があったとも言える。もしかすれば、アスリートの「ユニフォーム姿で表彰台に上がりたい」という思いも作用した可能性もあるが、個人的にはそんな企業の力学が発端となったシーンではないかと推察している。

金メダルのない「メダリスト写真」

かたや東京五輪の野球種目ではウエアにまつわるこんな出来事もあった。

同大会では、侍ジャパンが初めて金メダルを獲得。その年の野球殿堂博物館主催の野球報道写真展でグランプリに輝いたのが、サンケイスポーツ新聞の松永渉平氏が撮影した「金メダルの記念撮影」だった。日の丸を掲げ、笑顔で写真に納まる代表選手たち。だが、そこには肝心の「あるもの」がない。金メダルだ。その理由もまたウエアにある。

日本代表のメダルかけは契約上、全競技共通で日本五輪委員会（JOC）のスポンサーロゴ入りのウエアを羽織らなければならない。裏を返せばユニフォーム姿で金メダル撮影は原則としてできないことを意味する。奇しくもこの年の「全日本野球協会」（BFJ）とJOCのオフィシャルサプライヤーはともにアシックスであったが、競技服での登壇は許されなかったということになる。ちなみに現在のBFJのサプライヤーはミズノが奪還している。

もちろん野球殿堂博物館主催の野球報道写真展にはJOCの公式ウエアを着用し、金メダルを首にかけた選手たちの写真も展示されていたが、野球ファンが選んだのは金メダルも持たない、ユニフォーム姿の彼らだった。

選手、組織、スポンサー。広告を通じ、様々な思いが交差する五輪。その人間模様や攻防戦もまた大会を楽しむ一つのポイントとして注目してほしい。

