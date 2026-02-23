「今、感じているのは『自分の挑戦は終わったんだな』ということです」

スピードスケート・郄木美帆（TOKIOインカラミ）は、４大会目となるミラノ・コルティナ五輪で、最終種目となった1500ｍを６位で終えた。



スピードスケートの日本チームを実力で牽引した郄木美帆 photo by Asami Enomoto/JMPA



今大会は、出場した500ｍ、1000ｍ、チームパシュートで３つの銅メダルを獲得し、最後の1500ｍでもメダル獲得が期待されていた。しかし、1100ｍ通過は暫定１位のラップタイムを0秒46上回っていたものの、ラスト１周が伸びず、トップまで0秒77足りない1分54秒86でゴール。金メダルを目指していただけに悔しい結果となった。

平昌五輪と北京五輪でも、金メダルには届かず銀メダルに終わっていたこの1500ｍは、中距離と短距離の狭間にあり、それぞれの選手によってペース設定も違い、絶妙なレース展開が必要になってくる距離。だからこそ、郄木はこの種目が一番好きだといい、昨年の全日本選手権でも「ここまでスケートを続けるモチベーションを保てたのは1500ｍを滑っているから」とも話していた。

近年は、Ｗ杯などで1000ｍとともに結果を出しながらも、ラスト1周のラップタイムが思ったよりも伸びないことが多くなり、満足のいく滑りは出来ていなかった。北京五輪後にはナショナルチームを離れ、ヨハン・デヴィットコーチと二人三脚で挑み始め、2023年からはチーム・ゴールドを創設して新たな戦いをするなかで、その最後の落ち込み解消のために新たなブレードを試すなど試行錯誤をしていた。

「北京が終わった直後から『だんだん後半が粘れなくなってきているな』というのは感じていました。それがどうしてなのか、答えが最終的に見つからないまま、今ここ（ミラノ）にいる感じになりました。その理由をずっと知りたくて、あがき続けてきた部分もあったけど、今は、もしかしたら見ている視点や自分の考え方がどこか違ったのかもしれないというところまで行き着いています。ただ、夏場のトレーニングでもすごく劣っているという数値が出ているわけではないので、身体というより何かきっとほかにあるのではないかなと感じています」

【1000ｍの悔しさ、500ｍとチームパシュートの笑顔】

３つ獲得した銅メダルでも一つひとつ感じること、持つ意味は違うものとなった。

最初の種目だった1000ｍは、1分13秒95で３位。優勝したユッタ・レーダマン（オランダ）と、２位のフェムケ・コクのオランダ勢が、1分12秒31と1分12秒59のタイムを出し、郄木が前回優勝でマークした１分13秒09の五輪記録を大幅に更新される完敗だった。

表彰台では無表情だった理由をこう振り返る。

「今季はけっこう苦しくて、ここまで来られたという安堵感は少なからずありました。ただ、表彰台で自分のメダルの色を見た時に『あ、銅メダルなんだ』と思い、悔しさがこみ上げてきて......。幸いまだレースは残っているので、このままでは終わらせないという決意と、まだまだいけるということを強く信じて進んでいきたい」

２日後のチームパシュート予選では、最終周でラップタイムを落として２位通過となった結果について、「自分の最後の動きの乱れがすごく影響していると思う」と反省の弁を口にしていた。そして、チームパシュート準決勝、決勝を前に補欠登録をしていた500ｍにも出場した。

「（1000ｍと1500ｍの）合間にチームパシュートを挟むだけで、最後の1500ｍに出場するのは、リスクが高くなると考えた」と言い、翌日の500ｍで北京に続く銅メダルを獲得した時は、笑顔があふれていた。

「（前日のチームパシュート予選では、）スケーティングがいまいちハマり切らないのを感じていたのですが、500ｍに向けた取り組みで、ここまで改善することができました。いいと思って取り組んだことがプラスに働いた経験は、個人種目にも生きてくると思うし、パシュート（の準決勝）でも、もっと貢献できるスケーティングができるのではないかと思っています」

翌日のチームパシュートでは、準決勝で惜しくもオランダに０秒11差で敗れて結局３位になったが、準決勝は設定されたペースを作り、ラスト半周まで０秒18差でオランダをリードする計算通りの滑りを見せていた。

【一番好きな1500ｍで涙】

そのチームパシュートから２日後の1500ｍは、前日まで五輪新記録が毎試合のように出ていた状況とは違い、少し暖かくなったこの日は、全体的にあまりタイムが伸びていなかった。長距離を得意とする選手が上位を占めるなか、郄木がスタートする時点で暫定１位のタイムが１分54秒09。４年前の北京五輪で２位だった郄木のタイムが１分53秒72だったことを考えると、メダルは確実だと思われた。

そのなかでの戦い方については、こう考えていた。

「長距離勢が1500ｍで強くなってきているなかで、私ができることは攻めることだと思っていました。（４位だった）去年の世界距離別選手権は、それしかないと思って最初から飛ばした部分があったのですが、今回それとは違って純粋に攻めていきたいという気持ちで挑みました」

同じ"攻める"でも思考が変わっていた。

「絶好調で1500ｍを勝っている時は、その日の氷の状態を見て『こういう調整をしよう』と展開を考えたりしていましたが、今はそういう計算をする余裕が自分の実力としてありませんでした。それに大事な時に抑えてしまい、スピードに乗らないまま失速したことも多々あったので、自分がやりたいスケーティングをやるという思いで、スタートに立ちました。絶好調というような状態ではなかったですが、スタートラインに立った時は迷いもなく構えられ、不安なくスタートを切れました」

結果は冒頭のとおり、最終ラップでタイムを落として６位だった。それでも高木は、「300ｍから700ｍにかけては、今シーズンで一番よかった感覚がありました。ミスではなく、実力不足だったんだなと納得しました」と言う。

今の自分ができるレースに挑戦できたことの満足感はあったものの、レース直後から溢れた出した涙については、こう説明した。

「単純に悔しいとか申し訳ないという言葉だけでは表現できないような気持ちでした」

ただ、もっとも好きな種目である1500ｍで五輪を終えられたことについて、穏やかな表情でこう話す。

「五輪を戦っていく上で1500ｍが最終日にあったからこそ、スタートラインに立つ時に自分ができることはすべてやってきたと思えたし、ヨハンとそういう話をできたことも、よかったと思います。結果としては、悔しい気持ちも残る結果で締めくくることになりましたが、これから時間が経てば最後を1500ｍで終えてよかったと思えるかもしれないですね」

今後の進退に関してはシーズン終了後の自分の気持ちに従うと話し、まずは、このあとに続くスピードスケートの聖地・オランダのヘレンベーンで３月７日から開催される、世界オールラウンド選手権に臨む。