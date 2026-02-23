楽天・前田健太インタビュー 後編

（前編：前田健太が語る楽天キャンプでの手応え 11年ぶりのNPB球への適応も「不安要素はない」＞＞）

日本球界に復帰した楽天の前田健太。インタビューの後編では、チームの印象や対戦したいバッター、優勝への思いなどについて聞いた。



11年ぶりの日本球界に復帰した楽天の前田健太photo by Sankei Visual





【「すごくいい環境で野球ができている」】

――前田投手が、新しいチームメイトたちと積極的にコミュニケーションをとっている様子が印象的です。主にピッチャー陣とやりとりをする機会が多いと思いますが、楽天のピッチャー陣の印象はいかがですか？

前田健太（以下：前田） 率直にいいピッチャーが多い印象です。先発ピッチャーもリリーフも、すごく心強いですね。

――11年ぶりの日本球界復帰ですが、当時と比較して日本のピッチャーのレベルをどう見ていますか？

前田 球が速くなっていることは明らかですが、自分が投げていた頃とガラッと変わったかと言われると、そうではないのかなと。ただ、当時はほかのチームの先発ピッチャーと投げ合っていても、相手のピッチングは気にしていなかったので、当時の日本のピッチャーと今のピッチャーのレベルの違いがあまりわからないのかもしれません。

――これまで日米を通じて複数の球団でプレーされてきましたが、楽天のチームの雰囲気はいかがですか？

前田 自分より年下の選手がほとんどなのですが、すごく明るいですし、積極的に話しかけてきてくれたり、コミュニケーションをとったりしてくれます。「すごくいい環境で野球ができているな」と感じています。

あと、年の離れた選手も含めて、みんなが気軽に食事に誘ってくれます。先日も"投手会"がありましたし、キャンプに参加するメンバー全員でも食事に行きましたね。もちろん練習中も話はするのですが、食事の場ではゆっくり話せますし、しっかりコミュニケーションをとれるのがいい。必然的に、野球の話が多くなるんですけどね。

それと、三木肇監督はじめ、コーチの方々にも温かく迎えていただきました。なんとか結果を出して恩返しをしたい、という気持ちが強いです。

【対戦したいバッターは「同級生」たち】

――前田投手はパ・リーグのチームに所属するのが初めてですが、対戦する上で意識することや対策などは、広島に在籍していたセ・リーグ時代と変わらないですか？

前田 今はあらゆるデータがありますし、リーグの違いというよりも、個々のバッターをしっかり研究しながら投げることが大切かなと。当然、セ・リーグとパ・リーグで変わってくる部分はあるとは思いますが、まずはデータを基に、しっかりと準備をして臨みたいです。

――久しぶりに日本のバッターと対戦することになりますが、両リーグを通じて対戦が楽しみな選手を挙げるとすれば？

前田 セ・リーグだと、やっぱり坂本勇人選手や秋山翔吾選手、パ・リーグは柳田悠岐選手といった同級生との対戦は楽しみです。以前、日本で投げていた時も対戦していましたが、そういう選手たちと再び対戦できるのはワクワクします。それと、広島でチームメイトだった會澤翼選手も同級生ですが、彼との対戦も楽しみです。

――やっぱり同級生は意識するものなんですね。

前田 意識しますね。かつて対戦した選手のなかにはユニフォームを脱いだ選手も多いですし、意識するというか、対戦が楽しみな選手となると今挙げた選手たちになりますね。

――チームとしての目標はリーグ優勝、日本一だと思いますが、個人的に目指していることは？

前田 日本球界でのプレーが久しぶりすぎて、明確な目標を立てるのがすごく難しいのですが......やっぱり先発ピッチャーとして、規定投球回数とふた桁勝利に関しては、最低でも目指すべきところかなと。昨年、チームで達成した先発ピッチャーがいなかったこともありますし。

それは僕だけではなく、先発ピッチャー陣全体に言えることだと思います。ひとりでも多くのピッチャーがふた桁勝利を達成できれば、優勝争いにも加わっていけるはずです。

【ファンのためにも、「日本でも優勝したい」】

――前田投手は2016年から昨年までMLBでプレーしていましたが、同年から古巣の広島がリーグを３連覇しました。日本でまだ優勝を経験できていないことは、モチベーションのひとつになっていますか？

前田 そうですね。僕がいた時の広島は下位に低迷している期間が長かったのですが、2013年、2014年と２年続けて３位になったり、チームが徐々に力をつけている時期で、ある程度の手ごたえも感じていました。ただ、ちょうど自分はそのタイミングでアメリカに行きましたからね。広島のことは常に気にかけていましたし、優勝して一緒に戦ってきた仲間たちが喜んでいる姿を見た時は僕自身もうれしかったです。

メジャーでは毎年のようにプレーオフに行かせてもらい、優勝も経験することができて「やっぱり優勝はいいな」と身をもって感じました。やっぱり日本でも、優勝したい気持ちは強いですね。

――楽天は、2013年を最後に優勝から遠ざかっています。

前田 ファンの方々から、たくさん「来てくれてありがとう」といった声をかけていただき、歓迎していただけるのはすごくうれしいです。シーズンが開幕すれば、よりいっそうファンの方々の声が耳に届くようになるでしょうし、なんとかみなさんに喜んでもらえるようなシーズンにしたいです。

【プロフィール】

■前田健太（まえだ・けんた）

1988年４月11日生まれ、大阪府出身。PL学園では１年夏と３年春に甲子園に出場。2006年高校生ドラフト１巡目で広島に入団。2015年オフにドジャースへ移籍し、2025年までMLBでプレー。昨オフに楽天への移籍を発表し、11年ぶりにNPBに復帰した。沢村賞２度、最多勝利２度、最優秀防御率３度、最多奪三振２度、ベストナイン３度、ゴールデングラブ賞５度など、多くのタイトルを獲得している。