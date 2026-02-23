「一緒に百貨店に行っても、あの人はずっと階段でした」…死去から4年が経過した希代の努力家「36代木村庄之助」への追悼

日本の国技である“相撲”。「序の口」や「番狂わせ」といった日常的に使われる言葉は、実は相撲が由来であり、日本において長年親しまれてきたことがうかがえる。

しかし、長年国民から愛されているにもかかわらず、相撲には多くの人の気づいていない“謎”が溢れていることをご存じだろうか。

「相撲界を守ろうとしたのに嫌われた白鵬」「国技館の地下にある焼き鳥工場」など、角界に潜むウラ話の数々を、『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』より一部抜粋・再編集してお届けする。

キツい行司修行

行司の話の最後に、繰り返し登場している36代木村庄之助の山粼敏廣さんの話をしたい。

山粼さんは、当時の式守勘太夫に導かれ、角界に飛び込んだ（本人は「引きずり込まれた」と笑っていたが）。勘太夫は、のちの26代木村庄之助となる当時の三役格行司だ。入門2年前の夏。その師匠から床屋に呼び出された。師匠はヒゲをあたってもらいながら、何かを買って来いと命じた。そして、「よく冷やしておけよ」と付け加えた。

「わかりました」と元気よく返事をしたのだが、実は何を買ってくればいいのか聞き取れていなかった。しかし、聞き返すと叱られてしまう。

「黄色いマクラを買って来い」と聞こえたけれど--。そうか、黄色いアイスノン（保冷枕）を買って冷やしておけということか、と早合点。薬屋に走って買ってきた。帰ってきた師匠に「冷やしておきました」と差し出したら、「黄色いマクラ、じゃなくて、黄色いマクワウリだ」とあきれられたそうだ。マクワウリはかつてよく食べられた安価なメロンの一種である。

逃げ出したくなることもあったが…

つらく厳しい行司修業。山粼さんも、逃げたいと思ったことは1度や2度ではなかったそうだ。

そんなときに思い起こすのは、故郷の鹿児島・枕崎の「立神岩」だった。枕崎の名所の一つで、岬の沖合に屹立している奇岩だ。荒波にもびくともしない高さ40メートルほどの岩を思い、こらえたという。

もうひとつ、36代は夢を追うことで相撲界で生き抜く決意を固めた。番付の書き手になりたい--。番付表を1人で書き上げる「番付主任」を志し、相撲字の稽古に打ち込んだ。

相撲部屋は、地方場所では寺を間借りして宿舎とすることが多い。7月の名古屋場所の初日を迎える少し前だったという。朝稽古を終え、食事を終え、力士たちは昼寝の時間。まだ若手だった山粼さんが、寺の大部屋で相撲字の稽古を始めたところ、「落ち着いて寝られないじゃないか」と力士たちから追い出された。

机がわりのミカン箱を抱え、墓地へ。数時間後。集中していたので気づかなかったが、全身を蚊に刺されていた。「ふと気づいたら、かゆいのなんの。真夏の墓地でじっと正座しているなんて、バカなことをしたもんです」と笑っていた。

百貨店に行ってもエスカレーターを使わない

夢がかない、36歳での十両格昇進と同時に番付書きの補佐に指名された。次期「番付主任」がほぼ内定した。2000年春場所から夢だった書き手となり、7年半にわたり務めた。行司としても出世を重ね、立行司の式守伊之助に、そして、最高格の36代木村庄之助に昇進した。

36代の土俵さばきは、よく通る声ときびきびとした動きが人気だった。時間いっぱいとなり、軍配を返すと、中腰のまま微動だにしなかった。

立行司の仕事は、土俵の勝負のさばきだけでなく、横綱土俵入りの先導がある。土俵入りの数分間、蹲踞したまま動くことができない。足腰を鍛えるため、若いころから晩年まで一切、エスカレーターを使わなかった。

山粼さんの没後、同郷の妻がこう語っていた。

「一緒に百貨店に行っても、私はエスカレーターで、あの人はずっと階段でした」

故郷の鹿児島・枕崎を愛していた。現役中に「市民栄誉賞」を贈られ、JR枕崎駅の新駅舎の看板を揮毫した山粼さんは、折を見つけては妻と一緒に帰省を重ねていた。しかし、コロナ禍が襲う。生真面目な山粼さんは、一度も帰省しなかった。

「東京からコロナを持ち込むわけにはいきませんから」

そのころ、突然の体調不良で受診し、肺がんとわかった。必ず克服すると誓ったが、むしばまれた。

名行司の最期

亡くなる前日。発熱し、容体が急変した。妻は「何かを悟ったのかもしれません」と語る。山粼さんはこう告げたという。

「私に何かあったら、田舎に帰りなさいね」

自宅で、まるで眠るような、穏やかな、静かな最期だったという。

若いころ、苦しい修業の日々に耐えるのに、荒波にも負けずに立ち続ける故郷のシンボル・立神岩の姿を思い浮かべていた。「帰りたいなあ」。そう繰り返していたという。

枕崎には山粼家の菩提寺がある。百ヵ日が過ぎ、山粼さんは妻に抱かれて故郷に帰った。

