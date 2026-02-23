2月22日、帯広競馬場で行われた第47回チャンピオンカップを制したメムロボブサップは、通算収得賞金が1億1801万7500円に到達。これまでキンタローが保持していた1億1672万5000円を上回り、ばんえい競馬史上最高額を記録した。

さらに今回の勝利で重賞勝利数は26勝となり、オレノココロの25勝を更新。ばんえい競馬における重賞最多勝記録も塗り替えた。

メムロボブサップは2016年4月14日生まれの鹿毛馬。父ナリタボブサップ、母ピュアレディ（母父アキバオーショウ）。生産・馬主は竹澤一彦氏。通算成績は115戦57勝（うち重賞26勝）と、長きにわたり第一線で活躍を続けている。

ばんえい史に刻まれた大記録

坂本東一調教師は「1日、1戦ごとのレースを大切にしてきたのであまり記録の意識はなかったのですが、周りの方が教えてくれて楽しみにはしていました」と振り返り、「チャンピオンカップで勝ち、『ここまで成し遂げてくれた』とメムロボブサップに感謝しています。記録に名を残せたことも感慨深いです」と喜びを語った。

また、重賞最多勝についても「本当にすごい記録」と評価。昨年のばんえい記念では直前の騎乗変更がありながら勝利したことが印象に残っているとし、「この馬の素質と、それを調整してくれた阿部武臣騎手のおかげ」と関係者への感謝を述べた。

今年のばんえい記念を含め、今後もファンの期待を背負う存在となるメムロボブサップ。ばんえい競馬史に新たな金字塔を打ち立てた。