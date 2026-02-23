ÌµÄËÊ¬ÊÚ¤Ç¡ÖÉ¡¤«¤é¥¹¥¤¥«¤ò½Ð¤¹ÄË¤ß¡×¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç´ËÏÂ¤µ¤ì¤ë? »ºÉØ¿Í²ÊÀìÌç°å¤ËÊ¹¤¤¤¿¡í¥ê¥¢¥ë¤ÊÏÃ¡í
¡ÖÌµÄËÊ¬ÊÚ¤Ã¤Æ¡¢Á´Á³ÄË¤¯¤Ê¤¤¤Î?¡×
¡ÖºÇ½é¤«¤éËã¿ì¤òÆþ¤ì¤ë¤Î?¡×
¸ÀÍÕ¤Î°õ¾Ý¤À¤±¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Àè¹Ô¤·¤¬¤Á¤ÊÌµÄËÊ¬ÊÚ¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ï¡¢¡È´°Á´¤ËÄË¤ß¤¬¥¼¥í¡É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÄË¤ß¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ½Ð»º¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë°åÎÅ¤Ç¤¹¡£´üÂÔ¤È¸½¼Â¤Î¥º¥ì¤¬Âç¤¤¤¤È¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È°ã¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢»öÁ°¤Ë¡È¥ê¥¢¥ë¡É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£
º£²ó¤ÏÌµÄËÊ¬ÊÚ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯À°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
¡û¡ÖÌµÄËÊ¬ÊÚ¡á¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÄË¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¡ÖÌµÄË¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¤»¤¤¤«¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¸í²ò¤Ë¡ÖÌµÄËÊ¬ÊÚ¤Ï¡¢ÄË¤¯¤Ê¤¯¤Æ³Ú¤Ê½Ð»º¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡ÖÌµÄË¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â½Ð»º¤Ë´Ø¤ï¤ëÄË¤ß¤ò¤¹¤Ù¤ÆÌµ¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌµÄËÊ¬ÊÚ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤âÂ¿¾¯¤ÎÄË¤ß¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¡ÖÄË¤ß¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¡×¤è¤ê¡ÖÄË¤ß¤òÏÂ¤é¤²¤ë¡×¥¤¥á¡¼¥¸
ÌµÄËÊ¬ÊÚ¤ÏËã¿ì¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¿ØÄË¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤â¤Î¡£ÄË¤ß¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´°Á´¤ËÌµ¤¯¤¹¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ëã¿ì¤Î¸ú¤¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤È¡¢¤ª»º¤Î¿Ê¤ß¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤ê¡¢¤¤¤¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡ûÄË¤ß¤Î´¶¤¸Êý¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬
Â¿¾¯¤ÎÄË¤ß¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢´¶¤¸Êý¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£·Ð¸³¼Ô¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÄË¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡ÖËã¿ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â½¼Ê¬ÄË¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡£¤½¤â¤½¤â¿ØÄË¤Î´¶¤¸Êý¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¡¢Ëã¿ì¤Î¸ú¤Êý¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£¤ª»º¤Î¿Ê¤ßÊý¤âÀéº¹ËüÊÌ¡£µÞ¤Ë¤ª»º¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤ÇÌµÄËÊ¬ÊÚ¤Ç¤â¶¯¤¤ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¡û¡ÖÄË¤¤¡á¼ºÇÔ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯
ÌµÄËÊ¬ÊÚ¤ÇÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ê¬ÊÚ»þ¤Ï°å»Õ¤ä½õ»º»Õ¤¬¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤éËã¿ì¤ÎÎÌ¤ä¶¯¤µ¤ÇÄË¤ß¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯¤¤ÄË¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤«¤éËã¿ì¤Ç³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾Ç¤é¤º¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Àµ³Î¤ËÄË¤ß¤ÎÄøÅÙ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ûËã¿ì¤Ï¡ÈºÇ½é¤«¤é¤º¤Ã¤È¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤
ÌµÄËÊ¬ÊÚ¤Î¿Ê¤áÊý¤Ï°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿ØÄË¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËËã¿ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤¬ÍýÁÛ¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÇ½é¤«¤éËã¿ì¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¡ûÊ¬ÊÚ¤Î¿Ê¤ß¶ñ¹ç¤ò¸«¤Ê¤¬¤é³«»Ï¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª
¹ÅËì³°Ëã¿ì¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÇØÃæ¤Ë¿Ë¤ò»É¤·¡¢¥Á¥å¡¼¥Ö¤òÆþ¤ì¤ÆËã¿ì¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½èÃÖ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤âËã¿ì¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤°¤ËËã¿ì¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ëã¿ì¤ÎÅêÍ¿¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ï¡¢»ÒµÜ¸ý¤¬3¡Á5Ñ³«¤¡¢¿ØÄË¤¬5¡Á10Ê¬´Ö³Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤¬°ìÈÌÅª¡£¤³¤ì¤Ï¶¯¤¤ÄË¤ß¤Î¡ÖËÜ¿ØÄË¡×¤¬»Ï¤Þ¤ëÄ¾Á°¤«¡¢¤Á¤ç¤¦¤Éµ¯¤³¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÁ°¤ÎÁ°¶î¿ØÄË¤ÏËã¿ì¤Ê¤·¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Á°¶î¿ØÄË¤ÏÈæ³ÓÅª·Ú¤¤ÄË¤ß¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢²¼Ê¢Éô¤¬¤Ò¤É¤¤À¸ÍýÄË¤ä²¼Î¡¤Î¤è¤¦¤ËÄË¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿É¤¤ÄË¤ß¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Ëã¿ì³«»Ï¤ÎÌÜ°Â¤Ï»ÜÀß¤äÊ¬ÊÚ¤Î¿Ê¤ßÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¡Ö¤â¤¦¾¯¤·ÂÔ¤Ä¡¿¤³¤³¤ÇÆþ¤ì¤ë¡×¤Ê¤ÉÈ½ÃÇ¤¬Æþ¤ë
°ìÈÌÅª¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤ëÃÊ³¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Ëã¿ì¤Î³«»Ï¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë°å»Õ¤ä½õ»º»Õ¤¬È½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£ÄË¤ß¤¬¤¢¤Ã¤ÆËã¿ì¤ò´õË¾¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À»ÒµÜ¤Î¼ý½Ì¤¬¼å¤¯¤ª»º¤¬±ó¤Î¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¼¡Âè¤Ç¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤êÄË¤«¤Ã¤¿¡×¤¬µ¯¤¤ë
¹ÅËì³°Ëã¿ì¤Î¾ì¹ç¡¢Ëã¿ì¤òÆþ¤ì¤Æ¤«¤é¸ú¤»Ï¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ë10¡Á15Ê¬¤Û¤É¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª»º¤Î¿Ê¤ß¤¬Áá¤¤¤È¤¤äµÞ¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ëã¿ì¤¬¸ú¤¯¤Þ¤Ç¤ËËÜ¿ØÄË¤¬µ¯¤³¤ê¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤êÄË¤¤¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È°ã¤¦¡×¤È´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È
ÌµÄËÊ¬ÊÚ¤Ç¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È°ã¤¦¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¿ØÄË¤ÎÄË¤ß¤Ï·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡È°µÇ÷´¶¡É¤Ï»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë
½Ð»º¤ÎÄË¤ß¤Ï²¼Ê¢Éô¤Î¿ØÄË¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤è¤¤¤èÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¡¢½Ð¸ý¤ò²¡¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç±¢Éô¤«¤éæêÌç¼þÊÕ¤Ë¤«¤±¤ÆÄË¤ß¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö°ú¤Îö¤«¤ì¤ë¤è¤¦¡×¡Ö¾Æ¤±¤Ä¤¯¤è¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¶¯¤¤ÄË¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÄË¤ß¤âËã¿ì¤Ç·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°µÇ÷´¶¤Ï»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£°µÇ÷´¶¤Ï¤¤¤¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¿¤á¡¢¤³¤Î´¶³Ð¤Þ¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÄ´À°¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡ûÂÎÀªÊÑ¹¹¤ä¤¤¤¤ßÊý¤¬Æñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë
¹ÅËì³°Ëã¿ì¤Ç¤Ï¡¢ÇØÃæ¤Ë¿Ë¤ò»É¤·¤ÆËã¿ì¤¬ÄÌ¤ë¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤¹¡£»ÒµÜ¼ý½ÌÂ¥¿ÊºÞ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¼ê¼ó¤«¤éÅÀÅ©¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÂÎÀª¤òÊÑ¹¹¤·¤Å¤é¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¡£¤Þ¤¿¿ØÄË¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¤¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¯¤¯¡¢¤¤¤¤ßÊý¤¬Æñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌµÄËÊ¬ÊÚ¤Ë¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤ª»º¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡û»º±¡¤ÎÊý¿Ë¤Ç±¿ÍÑ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë
ÌµÄËÊ¬ÊÚ¤Î±¿ÍÑ¤Ï°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¡¢¼«Á³Ê¬ÊÚ¤Ç24»þ´ÖÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢·×²èÊ¬ÊÚ¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤áÆþ±¡¤¹¤ëÆü¤ò·è¤á¤Æ¡¢¿Í¹©Åª¤Ë¿ØÄË¤òµ¯¤³¤¹¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¤ÎÌÌ¤«¤é¼«Á³Ê¬ÊÚ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¸å¼Ô¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Ëã¿ì¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¾å¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Û¤«¤Ë¡¢¿ØÄË¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤éËã¿ì¤¬»È¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤«¤é¡Ö¼«Á³Ê¬ÊÚ¤Ç¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¿ØÄË¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤éËã¿ì¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«¿È¤¬ÁªÂò¤Ç¤¤ë»º±¡¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¤½¤ì¤Ç¤âÌµÄËÊ¬ÊÚ¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÍýÍ³
ÆüËÜ¤ÇÌµÄËÊ¬ÊÚ¤òÁªÂò¤¹¤ë¿Í¤Ï²¤ÊÆ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂçÉý¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ç¯¡¹Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ»ºÉØ¿Í²Ê°å²ñ¤ä¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌµÄËÊ¬ÊÚ¤Î³ä¹ç¤Ï2018Ç¯¤Ë5.2¡ó¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï13.8¡ó¤Þ¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯µÞÂ®¤ËÉáµÚ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼ÌµÄËÊ¬ÊÚ¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ûÂÎÎÏ¤Î¾ÃÌ×¤òÍÞ¤¨¤ä¤¹¤¤
°ìÈÖ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢ÄË¤ß¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ëÊ¬¡¢Í¾·×¤ËÂÎ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎÎÏ¤Î¾ÃÌ×¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£»º¸å¤Î²óÉü¤âÁá¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¶¯¤¤ÄË¤ß¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÎ×¤á¤ë¿Í¤â¤¤¤ë
·ë¶ÉÄË¤ß¤Ï¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÄË¤ß¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿ØÄË¤òËã¿ì¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¿ØÄË¤¬ÉÝ¤¤¿Í¤Ë¤Ï¿´¶¯¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²ñ±¢ÀÚ³«¤Î½ý¤òË¥¤¦¤È¤¤âËã¿ì¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÄË¤ß¤âÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÄË¤ß¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ê¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ½Ð»º¤ËÎ×¤á¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£½Ð»º»þ¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢½õ»º»Õ¤«¤é¤Î¤¤¤¤ß¤Î»Ø¼¨¤âÄÌ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÊ¬ÊÚ¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ûÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬°Â¿´ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë
¤³¤ì¤«¤éÇ¥³è¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä¿É¤¤¤ª»º¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¼¡¤ÎÇ¥¿±¤òí´í°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ëã¿ì¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç°Â¿´ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡û¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡Ö»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤¤3¤Ä¡×
ÌµÄËÊ¬ÊÚ¤Ç¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ûËã¿ì¤ò»Ï¤á¤ëÌÜ°Â
¾å¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ëã¿ì¤ò»Ï¤á¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤ÎÃÊ³¬¤ÇÆþ¤ì¤ëÊý¿Ë¤Ê¤Î¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ûÌë´Ö¡¦µÙÆü¤ÎÂÎÀ©
24»þ´Ö¡¢µÙÆü¤âÌµÄËÊ¬ÊÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Ìë´Ö¤äµÙÆü¤ÏÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·×²èÊ¬ÊÚ¤ÎÍ½Äê¤¬µÞ¤Ë¿ØÄË¤¬¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢ÌµÄËÊ¬ÊÚ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â»ÜÀß¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»þ´Ö³°¤äµÞ¤Ë¿ØÄË¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÂÐ±þ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡û¥ê¥¹¥¯ÀâÌÀ¤ÈÆ±°Õ¤Î¥×¥í¥»¥¹
¤É¤ó¤Ê°åÎÅ¹Ô°Ù¤Ç¤âÉûºîÍÑ¤ä¹çÊ»¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£ÌµÄËÊ¬ÊÚ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï½ÅÆÆ¤Ê¤â¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¤Þ¤ì¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì»þÅª¤ËÂ¤¬Æ°¤«¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡¢ÇÓÇ¢¾ã³²¡¢È¯Ç®¤Ê¤É¤ÎÉûºîÍÑ¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÀâÌÀ¤¹¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥¹¥¯ÀâÌÀ¤ÏÉ¬¤º¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿´ÇÛ¤Ê¤³¤È¤äÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÁá¤á¤Ë³ÎÇ§¤ò¡£
¡û¡ÖÄË¤¯¤Ê¤¤½Ð»º¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ
ÌµÄËÊ¬ÊÚ¤ÏÄË¤ß¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë°åÎÅ¡£¡ÖÄË¤¯¤Ê¤¤½Ð»º¡×¤òÌóÂ«¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄË¤ß¤òÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤é½Ð»º¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ëÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£»º±¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤ä¤êÊý¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊýË¡¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤ÆÁª¤Ö¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£»öÁ°¤Ë¡È¥ê¥¢¥ë¡É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Û¤É¡¢ÅöÆü¤Î¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È°ã¤¦¡×¤ò¸º¤é¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌµÄËÊ¬ÊÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ºÉØ¿Í²Ê¤ÎÀìÌç°å¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¥ÉØ·ò¿Ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö½Ð»º¤ÎÄË¤ß¤ò¼«Ê¬¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤ò¸ý¤Ë¤µ¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤«¤é¡ÖÌµÄËÊ¬ÊÚ¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤òÃÎ¤ê¡¢ÄË¤ß¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ½Ð»º¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´õË¾¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¤è¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ÎÌµÄËÊ¬ÊÚ¤Ï¡¢½Ð»º¤ËÉ¬Í×¤ÊÊ¬ÊÚÎÏ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÄË¤ß¤òÏÂ¤é¤²¤ëÊýË¡¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÄË¤ß¤ò´°Á´¤Ë¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç½Ð»º¤ËÎ×¤à¤¿¤á¤ÎÂç¤¤Ê½õ¤±¤È¤Ê¤ë¡¢¤È¤Æ¤âÍÍÑ¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¿ØÄË¤Ï¤è¤¯¡ÖÉ¡¤«¤é¥¹¥¤¥«¤ò½Ð¤¹¤¯¤é¤¤¤ÎÄË¤ß¡×¤ÈÎã¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤ò¡Ö¥Ç¥³¥Ý¥ó¤ò½Ð¤¹¤¯¤é¤¤¡×¤Þ¤ÇÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬²¼¤ê¤Æ¤¯¤ë´¶³Ð¤ä¿ØÄË¤ÎÇÈ¤ò´¶¤¸¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¤â¤è¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¤¤¤ß¡¢³Î¼Â¤ËÊ¬ÊÚ¤Ø¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤ª»º¤Ï°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÆ±¤¸¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÄË¤ß¤Î´¶¤¸Êý¤â¡¢½Ð»º¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤â¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª»º¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª»º¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢½õ»º»Õ¤ä»º²Ê°å¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÂçÀÚ¤Ë°é¤ó¤Ç¤¤¿Ì¿¤ò¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÎÏ¤Ç·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯½Ð»ºÊýË¡¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ûÅÄÃæ ¹¬Í¾(¤¿¤Ê¤« ¤æ¤¤è)ÀèÀ¸
°ìµÜÀ¾ÉÂ±¡ »ºÉØ¿Í²Ê
»ñ³Ê¡§ÆüËÜÀìÌç°åµ¡¹½Ç§Äê »ºÉØ¿Í²ÊÀìÌç°å
