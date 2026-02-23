「どんな状態でも温もりを与え、豊かに解き放ってくれる」唐田えりかに「愛」を教えてくれたひと

二十歳のとき、濱口竜介監督に声を誉められたという女優の唐田えりかさん。

「『あなたのままで素晴らしい』と伝え続けてくれた人がいる人の声だ」という濱口監督の指摘に、真っ先に浮かんだのはおばあちゃんだったと言います。

連載「面影」第10回後編では、人が自分らしくあるために、無条件の愛を注いでくれる存在の大切さが丁寧に綴られます。

いつも手を振って見送ってくれた

祖母は地元では元気で有名なくらい、パワフルなおばあちゃんだ。

分かりやすく言うと、とにかく声は大きく、とにかくよく笑い、とにかくよく動く人だ。

朝はいつもわざとギリギリに目覚まし時計を設定しているのに、一階から「起きなさい！ 遅刻するわよー！」と言われ、目覚まし時計よりはるかに早くて大きい声に、イライラしながら起きるというのが毎朝だった。

そして「行ってきます」と家を出ると、私が坂をくだり角を曲がって姿が見えなくなるまで手を振り見送ってくれた。

角を曲がったと見せかけて、またパッと現れるとまだ祖母も居て、お互いがそれを繰り返すこともあった。

だんだんと大きくなるとそんなことも恥ずかしくなり、角を曲がる瞬間の一回だけ振り向いて手を振ることもあった。

もっと優しくできたかも

以前連載で書いた親友のやーまんと、バレンタインに好きな子にチョコを渡しに行く日、祖母が車で送って待ってくれていたことがあった。

私たちはピンポンを押すまで緊張し、押してから好きな子が出てきても緊張し、どうしていいかわからず無言で3人で佇む時間が流れていた。

そんないかにも「甘酸っぱい青春！」みたいな時間を破るかのように祖母は車から出てきた。「何してるのよ！ 早く恥ずかしがらずピンポン押しちゃいなさい！」と本当に大きな声で言ってきた。

私は顔を真っ赤にし祖母に向かってジェスチャーで「今目の前にいるんだよ！」ということをアピールしたが、「あ？ なんね？！」と全てを吹き飛ばすかのように更に大きな声で言われた。どうやら祖母の角度からは、ちょうど私の好きな子が見えなかったらしい。

帰り道、「最悪だ！ 恥ずかしすぎる！！！」と私は叫んでいた。それ以来、やーまんと自転車で毎年渡しに行くようになった。

祖父母と離れて暮らしていたら、もっと二人に優しくできるんじゃないかと思うことが多々あった。父が居ないぶん、おじいちゃんが父であった私は沢山おじいちゃんに怒られたし、祖母とも沢山喧嘩をした。

周りの友達は離れて暮らしてる人が多かったから、祖父母と喧嘩することなんてないよというのが全く信じられなかった。

おばあちゃんのお弁当

高校生のときは祖母が作ってくれたお弁当を食べていた。周りの友達は美味しそうな冷凍食品がカラフルに入っていて、当時はそれがとても羨ましかった。私のお弁当は、日の丸で、佃煮や煮物や、いかにも渋い内容だった。

祖母に「冷凍食品使って！！」なんて言うこともあったが、祖母は頑なに冷凍食品を使ってはくれなかった。そのかわりおじいちゃんが作る無農薬野菜で、どうにか彩りを作っていた。

当たり前だが本当の無農薬野菜というものはめっちゃ虫がいる。なのでお弁当の中にも、祖母には見えなかったであろう小さい虫が葉に付いている。それを見ると更になんとも言えない気持ちにいつもなった。

おじいちゃんには「お願いだから農薬を使ってくれ！！」と最悪なことを言ったこともある。

それが自分にとって当然の野菜の姿だったので、一人暮らしを始めてまず驚いたのが野菜が高いということと、野菜に虫が付いていないということだった。

何も知識がないときはその綺麗な野菜の姿に感動していた。だが、ここ数年でやっと無農薬野菜を食べて育ってきたことのありがたさを理解した。

冷凍食品を使わないでいてくれたことも、優しい味付けの料理をしてくれたことも、今となっては本当に感謝している。

いつも素直でいさせてくれた

東京で一人暮らしが始まると、祖母から手紙が届くようになり文通が始まった。

そこには、「愛してるよ」と最後にいつも書かれていた。ロマンチストだなぁと思う隙がないくらい、祖母がそれを本気で言ってくれているのを私は小さい頃からよく分かっていた。

私の記憶では初めてのキスは、祖母だった。

いつも「おやすみなさい」のときは額にキスをされていた。

これだけ自分の感情に素直になれるのも、人見知りをしないのも、根っからのポジティブな性格も、祖母に形づくってもらったものな気がする。

どんなときも、祖母は「えりかは素直なところが素敵よ」「自分から人を愛しなさい」「どんなときも笑ってさえいればいいの」と教わった。

いつも素直で居させてくれた。

愛のある言葉を恥ずかしげもなく伝えてくれるのが、祖母だった。

温もりそのもの

本当にしんどいとき、誰にも弱音を吐けないとき、真っ先に浮かぶのは祖母の存在だった。泣きたくても泣けないとき、祖母の前でだったら泣けるかもしれないと思ったことが何度もある。私にとって祖母は、温もりそのものだ。

どんな状態でも、温もりを与えてくれ、豊かに、解き放ってくれる。

そしてそれが、愛というものなのではないかと漠然と思う。

無敵になったような気持ちに

濱口竜介監督は私にとって初めて、声を誉めてくれた人物だった。「この声は、『あなたのままで素晴らしい』と伝え続けてくれた人がいる人の声。唐田さんの傍にはそういう人がいるはずだ。それはきっと一人ではないのではないか。自分のことを本当に肯定している人の声だ」と二十歳のときに言われた。

私はそのときに思い浮かべたのは、まず祖母の姿であり、今まで連載に書いてきた人物たちであり、これから書く人物たちの姿だった。

それまでひどく自分の声がコンプレックスだった私は、自分は一人で成り立っていないんだ。出会った皆んなに形成されているんだと実感した途端に、なんだか無敵になったような気持ちになった。

この連載の題名

この連載を始めるとき、「題名悩んでるんだよねぇ。なんとなく日本語が良いんだけどさ」と、こたつで寝っ転がりながら祖母に話した。

すると祖母は「面影」と一言はっきりと言った。

私は頭でその言葉を反芻し、スッと自分の身体に馴染んできたのを感じた。「めっちゃ良いじゃん！！」と思ったのち、何個か別案も含みつつ担当編集さんに送ると、「面影が良いと思います！」と返答が来た。

そしてこの連載『面影』がスタートした。

面影とは、記憶によって心に思い浮かべる顔や姿。と調べると出てくる。まさに私はこの文章を書くとき、自分の記憶を辿り、心に残っている様々な情景を思い起こす。ぴったりにも程がある。

ラブレターのつもりで

祖母は先日80歳になった。

おじいちゃんは81歳で亡くなった。もちろん祖母はもっと生きるであろうし、生きてほしい。だが、いつ何が起こるか分からない。そう思ったときに、この連載を楽しみにしてくれている祖母に、祖母への思いを読んでほしいと思った。

私はこの連載を書きながら、その人へのラブレターのつもりで書いている。

そして読んでくれたどこかのあなたにも、あなた自身の大切な人との時間を、面影を感じてもらえたらこの上なく嬉しい。

あわよくば、私の大切な人までも面白がって好きになんてなってくれたら幸せだ。

せっちゃんへ

愛してるよ！！！

まだまだ長生きしてくれないと困るからね。

せっちゃんのおかげで、今のうちがいるし、明るく生きていられてるよ。

いつもありがとう。これからもよろしくね。

(ちなみに私は物心ついたときから、祖母のことを下の名前にさんを付けて呼んでいる。「おばあちゃんと呼ばれず若々しく居たいから」と言っていた通り、今でも若々しくチャーミングな祖母なのです♡)

【スタッフ】

撮影／濱田英明 スタイリング／道端亜未 ヘアメイク／尾曲いずみ

