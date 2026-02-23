子供ふたりで月の生活費5万円。「証拠を残さぬDV」高学歴高収入夫が妻を追い詰めた「戦慄の地獄」

養育費未払いによる「片親の貧困」に一石か

2026年4月1日「民法等の一部を改正する法律（父母の離婚後等の子の養育に関する見直し）」が施行される。

この法律は、父母の離婚した後の子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化している。その柱となるのが「共同親権制度」の導入だ。現在は、未成年の子供がいる夫婦が離婚する場合、父母のどちらか一方が親権者となる単独親権制が取られていた。離婚時、子供の親権者を決めなければ、離婚届は受理されない。

そのため、早期離婚を望むあまり、どちらか一方が不利になる条件を受け入れてしまうこともあった。しかし、もちろん虐待が疑われる場合などは単独親権となる。

この法改正の背景には、離婚後の養育費の支払い率が非常に低いこともある。最新版の「全国ひとり親世帯等調査」（厚生労働省・2021年）によると、離婚した父からの養育費の受給状況で「現在も受けている」と回答した人が28.1％（母は8.7％）。これが母子世帯の貧困率が高い一因とされている。

法改正後は法定養育費が請求できるなど、子供の利益を優先した改正もある。その一方で、離婚後も子供の進路、引越しなどで元配偶者の同意が必要になる場合もあるという弊害も。そのため、施行の前に離婚したいと考える人も目立つという。

キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さんは、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。「夫婦関係が悪いことは、心に負担をかけ、うつ状態になる人も多いです。特にモラハラを受けている人はその傾向があります。また、離婚したくても相手が応じないケースもよくあります。子供がいると、4月の法改正で共同親権が認められると、相手と完全に縁を切るのが難しくなる。だからその前に浮気の慰謝料を得て離婚を成立させるため、調査を依頼するという人も増えています」と語る。

法改正前に離婚しても、親権者変更調停を申し立てれば共同親権に移行する場合もある。加えて浮気の証拠と親権は裁判では別物と考えられている。山村さんはそのことも説明してから、依頼者に判断してもらうという。なぜなら、山村さんは困っている人を救うことが目的だからだ。

山村さんは学生時代は警察官を希望していたが、当時は身長制限があり、受験資格はなかった。一般企業に勤務するが、目の前の人を助けたいという思いは強く、探偵の修行に入る。探偵は調査に入る前に、依頼者が抱えている困難やその背景を詳しく聞く。山村さんは相談から調査後に至るまで、依頼人が安心して生活し、救われるようにサポートをしている。

「探偵が見た家族の肖像」として200件もの事例を紹介してきた連載につづき、連載「探偵はカウンセラー」では、山村さんが心のケアをどのようにして行ったのかも含め、様々な事例から、多くの人が抱える困難や悩みをあぶりだしていく。個人が特定されないように配慮しながら、家族、そして個人の心のあり方が、多くの人のヒントとなる事例を紹介している。

今回山村さんのところに相談に来たのは、40歳の会社員・優美さん（仮名）。「モラハラ夫が、絶対に浮気しているのに、離婚ができない。助けてください」と電話をかけてきた。

山村佳子（やまむら・よしこ）私立探偵、夫婦カウンセラー。JADP認定 メンタル心理アドバイザー JADP認定 夫婦カウンセラー。神奈川県横浜市で生まれ育つ。フェリス女学院大学在学中から、探偵の仕事を開始。卒業後は化粧品メーカーなどに勤務。2013年に5年間の修行を経て、リッツ横浜探偵社を設立。豊富な調査とカウンセリング経験を持つ探偵として注目を集める。テレビやWB連載など様々なメディアで活躍している。

憔悴してやってきた40歳の母親

今回の相談者・優美さんが連絡をしてきたのは、午前11時です。切羽詰まった声で「早く離婚したい。なんとかしてください」と言っているので、2時間後にカウンセリングルームでお話を伺うことにしました。

優美さんは、毛玉だらけの赤いニットに、使い込んでテカテカになったグレーのパンツを穿いてやってきました。猫柄のトートバッグの持ち手は擦り切れています。正社員として勤務するOA機器のリース会社を早退して来たとお話ししていました。

「2年前から離婚を考え、今の会社には事務のパートとして入りました。それから1年半、ITパスポートや日商簿記3級ほか、いろんな資格を取って、半年前に正社員になったのです。子供達のためにも慰謝料付きの離婚をしたい。浮気の証拠を押さえてください」

聞けば、離婚後の生活のために、自分のために一切のお金を使わずに貯めているのだそうです。髪には白髪が混じり、肌のカサつきも目立ちます。優美さんの顔立ちが整っていることもあり、疲弊して見えるところも落ち着きや自然な美しさとなって現れています。まずは結婚10年という47歳の夫について伺いました。

「完全なモラハラ夫です。自分が世界で一番優秀で、頭がいいと思っている。でも実際にそうなんですよ。高学歴で超大手企業に勤務しており、給料もめちゃ高いです。おまけに実家は関東北部の地主で資産家。外面がよくて、子供の学校でも近所でも“優しくて優秀なパパ”で有名です」

合コンで会い「こんな完璧な人がいるんだ」

優美さんとの出会いは、友達が設定した合コンでした。優美さんは29歳の時に7歳年上の夫と出会い、胸がときめいたそうです。

「当時の私は、仕事に喜びも見出せず、結婚を焦っていた。年収600万円以上の男が集まるパーティに、2万円も参加費を払って行ったこともありました。そもそも私は、地味な女子校から女子大卒でほとんど恋愛経験がなかったんです」

当時、夫は36歳で離婚歴があると話していました。

「かっこいいし、背も高くて勤務先も超安定企業。都心にマンションを持っていて、“こんな完璧な人がいるんだ”と驚きました。だから、バツイチも気にしなかった。帰りに連絡先を交換しましたが、恐れ多くてこっちから連絡できませんでしたよ。でもそこが夫は“いい”と思ったみたい。だって、積極的＝気が強い人にはモラハラできないじゃないですか」

夫は優美さんを映画や水族館など王道のデートに誘い、5回目のデートで交際を申し込みます。

「舞い上がりました。夫は本性を全く出していなかった。今の外面のままの優しい王子様ですよ。交際1年目にプロポーズされ、入籍。“家庭に入って俺を支えてほしい”と言われ、ソッコーで勤務していた会社を辞めました。結婚式の日までは幸せだったんです」

結婚式では優美さんの両親は心から祝福します。親戚、友人から「玉の輿に乗って羨ましい」と羨望を集めて人生の最高潮だったとか。

結婚してから始まった「地獄」

「それからが地獄。子供は数年後に考えようと話し合っていたのに、『俺は男の子が欲しい』と避妊せずに性交渉して9年前に娘が生まれた。女と分かったら『なんだ、女か』と、1カ月くらい私を無視しましたからね。娘が2歳の時に、パートでもしようと思ったら、 『家事が完璧にできないのにいいご身分だね』と言われました。その後、無理やりのように性交渉されるので、ピルを飲んでいたのですが、それがバレてから、生活費もくれない経済DVを1年以上され、自分の貯金を取り崩して生活していました」

その後、現在6歳になる息子が生まれると、月5万円の必要最低限の生活費はくれるようになりました。しかしスマホ代と食費、子供の服を買えば手元には残りません。夫は収入を決して教えず、ゴルフや車には金を使う。完全に経済DVです。

「あと、夫は絶対に私に手をあげないんです。不利になることがわかっているから。気に入らないことがあると、“僕を怒らせたあなたが悪いんでしょ？”と論旨をすり替える。相談をすると、“あなたの話は要領を得ない。結論から話してください”などと言う。モラハラやDVの証拠の断片さえ残さない。最低限の生活費しか渡さないことを誰かに指摘されたら、“妻は貯金が苦手なので僕が代わりに管理しているんですよ”と言うはずです」

それでも結婚生活が10年続いたのは、夫は海外出張が多いからだったそうです。

「夫が出張に行っているときだけは安心できました。子供たちも、私がほっとしているのは伝わっていましたし、特に長女は息子が生まれるまで冷たくされたことを3歳のときでも感じ取っていたようです」

他にも無視した後は優しくなるほか、典型的なモラハラ夫のアクションを話してくれました。では経済DVどころか、家を出ることもあまり許されなかった状況で、探偵に依頼するまでの経済力をどうやってつけたのか。それには驚きの理由がありました。

適応障害になってようやく「働くこと」を許された

なんと、2年前にパートとして今の会社に勤務できたのも、“適応障害の診断を受けたから”だといいます。

「夫が帰宅する時間になると吐き気がして寝込む。でも夫がいなくなると元気になるんです。子育てにも体調不良が影響したことでようやく病院に診てもらうことを許され、夫が医師から『働くことで症状が改善する可能性がある』と言われたのです。私が働くことができたことは病気になったから。私の言うことは一切聞かないのに、医師が言うと耳を傾ける」

そのおかげで、約8年間、家庭に縛り付けられていましたが、外に出ることができました。とはいえ、適応障害のつらさを考えると胸が苦しくなります。そうならなかったら外に出してもらえなかったのです。

「でも、働けるようになってすごく元気になったんです。それに、夫のことを離婚歴ある同僚にちょっと話したら『モラハラでサイコパスじゃん』と言ってくれて、離婚を決意しました。彼女のアドバイスを聞きつつ、離婚に向けて頑張り、息子を無認可の保育園に入れ、契約社員になりました。夫が保育園にいれるための自分の勤務証明書を絶対にくれないから、それしか道はなかった。パート代の大半を保育園に使いつつ、正社員登用試験のために努力しました。私だけで2人の子供を育てる自信もできました。でも絶対に夫は離婚に応じないと思うのです。バツ2になりたくないでしょうし、子供……特に息子に執着しているので」

夫の実家は、「長男に相続させる」ことに異常に執着しているという。

「夫は4人きょうだいの末っ子長男で、親から跡取りだと期待をかけられている。義母も義父も“男の子”に執着しており、夫と一番上の義姉は10歳も離れているんですよ。義母は自分が苦労したから私にも『男の子を産みなさい』と何度も言ってきた。義姉から前妻の離婚は相手が子供を望まなかったからと聞いています」

優美さんは離婚して人生をリスタートさせたい。

「夫は性欲が強くて私を強引に求めてくる。屈辱的だしもううんざり。されている間、一切のスイッチを切って、無反応を貫いていたら、夫はつまらないらしくて、別の女と浮気をし始めたようなんです。ここで証拠を取って、私に有利な形で離婚したい。夫は対外的には誠実で高収入なイクメンだから、弁護士だって夫に騙されてしまう。今、信頼できる弁護士と出会えたこともあり、共同親権になる前に、有利な条件で離婚したい。夫を調べてください」

優美さんが涙を流しながら、悔しそうに話す内容には嘘がないと感じました。また、娘と息子に対する深い愛もわかり、調査に入ることにしました。

◇内閣府が2023年6月に発表した調査によると、経済的DVを受けたことのある女性は9％おり、その中には「働くことを禁止される」「収入を持たせない」といった事例が含まれる。経済的自立ができないから、離婚することができないという状況に置くことで、支配をするのだ。優美さんは子育てができなくなるほどの症状になってようやく働くことを許された。その事実にも戦慄するが、まだ経済的自立につながったことで良しとするしかない。

しかしまだ40歳の人生を、子供たちと笑顔で過ごせるようにしてほしい。まずは離婚を計画するためにも、夫が浮気をしているのかも含めて現状をきちんと知り、証拠を取る必要がある。

調査の結果と優美さんの決断は後編「「男の子を産め」高学歴高収入モラハラ夫と暮らした地獄の10年。40歳2児の母「脱出計画」」の結末にて詳しくお伝えする。

