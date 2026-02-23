ライバルが大成功した時、あなたはどうする？…数々のスター歌手を生んだ敏腕音楽プロデューサーの「意外な正解」とは

頑張らなくていいことに「命=時間」を費やしている君へ。

「誰かに勝つため」「期待に応えるため」に、ただひたすら頑張らないといけない。そう思い込まされて、生きること自体が苦しくなっていないだろうか？仕事や人生で「あなたの理想」を手にするためには、世間の「あたり前」や「社会ルール」を盲信してはいけない。従うべきは、自身の内側から発せられる「本当の心の声」。

最低評価のダメ社員からミリオン連発プロデューサーにまで上り詰めた著者が、超高ストレス社会となった日本で自身を守り抜き自分らしく生きていくための"技術"を著した『人生やらなくていいリスト』より、一部抜粋・再編集してお届けする。

他のプロデューサーは「ライバル」ではなく「師匠」

同僚が大きな成果を出したり、同業者が大成功を収めた時、あなたはどうする？

羨ましがる、悔しがる、陰口を言う、ひとりで頑張る……。

そんな時ぼくは、思い切って、その人を訪ねるようにしている。

プロデューサー時代、「これはスゴい」と思うアーティストのブランディング戦略やマーケティング術を見たら、社内外関係なく、年上か年下かも関係なく、それを仕掛けた人にアポをとり、「教えてください」と頭を下げ、「これは実際、どうやったんですか？」と、ストレートに質問していた。

音楽業界では、ほかのプロデューサーにやり方を聞きに行く人は、ほとんどいない。ある意味、御法度。ぼくはかなりの変わり者だった訳だ。

レコード会社のプロデューサーというのは、会社員でありながら、それぞれが独立して動く個人商店のようなもの。誰がどのくらい売り上げているかもわかり、常に比較されて競争にさらされる。同僚であってもライバルゆえに、暗黙のルールとして、貴重な情報を開示することは基本なかった。他社であれば、なおさらだ。

でも、ぼくは周りのプロデューサーたちを「ライバル」として見たことは一度もなかった。むしろ「メンター＝師匠」だと思っていた。

誰もが、ぼくにはない独自の哲学とプロデュース方法をもっている。ライバルどころか、彼らこそ、深い教えをもたらしてくれる最高のメンターなのだ。

大切なのは学びをカスタマイズすること

この「直接アポ作戦」を通して知った真理がある。それは、相手が超一流の「本物」であれば、快くすべての話を聞かせてくれるということ。

そして、この行動を続けているうちに、さらに気付いたことがある。「学べる人」というのは、実は、身近なところに想像以上にたくさんいる。そして、メンターをひとりに絞る必要はない、ということ。

完全無欠な人間なんて存在しない訳で、誰もが固有の欠点と長所をもっている。そんな「誰かひとり」を完全崇拝することは、とても危険だからだ。

「この部分はあの人から」「あれに関してはこの人が参考になる」という具合に、自分にとって「見本となる部品」を拾い集め、それらを自分なりにカスタマイズした上で、自身にインストールすればいいのだ。

実際に、ぼくが確立した独自のプロデュース術も、いま各プロジェクトに提供しているブランディングのノウハウも、そうやって集めたパーツの集合体。

たったひとつでも学ぶことがあったら、その人はあなたの立派なメンター。

つまり、あなたの周りにいる全員が、実はメンターになりうる、ということになる。

まずは「身近な人」を探すことから

最後にひとつつけ加えておくと、ぼくは「教えてほしい！」と勇気をもって飛び込んでくる人がいたら、出し惜しみせず答えを返すようにしている。

それが、これまで出会ってきた、徳が高く器の大きい超一流メンターたちへの、間接的な恩返しになると思うからだ。

そして不思議なことに、そうすればするほど、さらに素晴らしい教えや情報を与えてくれるメンターたちとの出会いに恵まれるようになる。

「何か」を手放すと、必ずもっと大きな「何か」が巡ってくる。実は世の中は、人が考えるよりも、ずっとシンプルな原理で動いているのだと実感する。

ライバルは必要ない。パーフェクトな師匠も必要ない。

どこか一点、強烈な魅力や強みをもつ「身近なひと」を探すことから始めよう。そしてそれは、あなたのすぐ隣にいるものだ。

ちなみにぼくの場合、教えを請う相手に所属、性別、年齢は関係ない。

先輩の大ベストセラー作家や超優良企業の経営者から、無名の高校生起業家やぼくのところで働く学生インターンまで、彼ら全員が、貴重な先生たち。

お金を払って、コンサルを受けたり、ビジネス書を買ったり、講演やセミナーに行ったりするのもいいが、実は、あなたが日々すごしている現場でこそ、多くの学びを得られるということを、ぼくは伝えたい。

