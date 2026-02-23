「王の実弟」ハインリヒが反乱首謀者に …自らを人質にした諸侯と手を組み、兄「オットー1世」に仕掛けた「王位簒奪戦争」

ヨーロッパ随一の強国は、ひとりの男によって作り上げられた。その名は神聖ローマ帝国初代皇帝・オットー1世。欧州を席巻した苛烈な王の生涯は、戦いの軌跡だった。身内からの反乱にイタリア遠征、そして強敵ハンガリーとの戦争。彼はいかにして数多の勢力を下し、その地位を固めていったのか。

オットー1世の生涯を辿れば、中世ヨーロッパが見えてくる。ドイツの源流・神聖ローマ帝国の歴史を綴った『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』から一部抜粋・再編集してお届けする。

弟ハインリヒの狙い

しかし火の手は完全に消えたわけではない。むしろくすぶり続けた。エーベルハルトが人質の王弟ハインリヒを介してオットーに詫びを入れる際、なんとハインリヒと密約を交わしたのである。いずれ貴方様をお兄上の代わりに王に推戴する所存でございます、とでも囁いたのであろう。野心家のハインリヒはこの話に飛びついた。

ハインリヒのクーデター計画はバイエルン問題に彼みずから介入することで始まった。

先に書いたように937年7月にバイエルン大公アルヌルフ悪公が死去し、長男エーベルハルトが後を継いだが、彼は国王オットーの聖職者叙任権剥奪に反発し王への忠誠を拒否した。ハインリヒはこの問題に介入したのである。ハインリヒは実はエーベルハルトの妹ユーディトを娶っていた。そんなわけで彼は兄王オットーと義兄エーベルハルトの対立の仲介役を買って出たのである。

しかし彼は兄王に余計な差し出口をするな、と断られ、面目丸つぶれとなった。それどころか兄王オットーはタンクマールとフランケン大公エーベルハルトの反乱を鎮めると、938年秋に、今度はバイエルン大公エーベルハルトに軍を差し向けたのである。戦いに勝利したオットーはエーベルハルトを追放刑に処し、アルヌルフ悪公の弟のベルトルトを新大公に据えた。むろん聖職者叙任権は取り上げた。

王の座をかけて戦いは続く

フランケン大公エーベルハルトとバイエルン大公エーベルハルト、同じエーベルハルトでもこうも違うのか、とハインリヒは兄王オットーが義兄エーベルハルトに下した過酷な処分に対して公然と不満を鳴らした。そんな彼が938年のクリスマスにザールフェルトで大宴会を主催した。このクリスマス大宴会は決起集会であった。フランケン大公エーベルハルトはもちろんだが、ロートリンゲン大公ギーゼルベルトも顔を出した。

ギーゼルベルトは戴冠式でのオットーの高圧的態度に嫌気がさしたのかもしれない。あるいは、領地ロートリンゲンの安全を確保するためには西フランク王ルイ4世海外王と気脈を通じておいて、さらにはオットーを高転びさせ、弟のハインリヒを王に据える方が得策であると考えたのかもしれない。

いずれにせよ、王弟とフランケン大公とロートリンゲン大公が手を結んだのである。東フランクの貴族の多くは勝ち馬に乗ろうとハインリヒ陣営に走った。

オットーは危機に陥った。ライン河畔が戦場となった。ライン左岸の町クサンテンの南東約3キロのビルテンである。939年3月の「ビルテンの戦い」でハインリヒは負傷し、ザクセンにある自領のメールゼルベルク要塞に逃げ込み籠城した。オットーはこれを2ヵ月包囲したが、埒が明かず、弟ハインリヒと30日の休戦協定を結んだ。

