巨人軍だった父とトップ女優の母を失ったチェ・ジュンヒ、顔整形の過程を公開

韓国の国民的女優チェ・ジンシルさんと元読売ジャイアンツ投手のチョ・ソンミンさんの娘、チェ・ジュンヒが、2度目の目の整形手術の過程を公開した。

チェ・ジュニは最近、自身のSNSに「YouTubeのVlogで先に紹介した私の2回目の“目の工事”」と書き込んだ。

この日、チェ・ジュニは映像を通じて変わった目元を披露し、「確実に目元が柔らかくなったでしょ。特に目の下の脂肪再配置（下眼瞼脂肪再配置）はとても満足している」と付け加えた。

(写真=チェ・ジュンヒInstagram)

チェ・ジュニは11歳年上の一恋人と来る5月に結婚するという知らせを伝えていた。

これまで自身のSNSを通じて継続的に整形の事実を明かしてきたチェ・ジュニは、この日、追加の目の整形手術の過程を公開し、本格的な結婚準備に拍車をかけていることを知らせた。

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除となった。