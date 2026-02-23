内気な女子から話題を引き出す８つの質問
一般に「女子はおしゃべり好き」と考えられがちですが、実際には自分から話すのが苦手だったり、慣れるまでは緊張して無口になるという人も少なくありません。そんな女子と楽しくトークをするためには、どんな話題が良いきっかけになるでしょうか？ そこで今回は「内気な女子から話題を引き出す８つの質問」をご紹介させて頂きます。
【１】「休みの日って何してる？」
その人の最近の行動パターンや交友関係、趣味など、話題を広げるきっかけとなるキーワードを聞きだせる基本的な質問です。
【２】「子供の頃は何が好きだった？」
子供の頃のことは意外と話しやすいテーマです。「どんな子だった？」「何になりたかった？」など、落ち着いたムードでの話題に向いています。
【３】「音楽はどんなのが好き？」
振りやすい話題ですが、好みに共通点がない場合はあまり広がらないかもしれません。それでも「今度聞いてみる。」と次に会ったときの話題にできる利点があります。
【４】「好きなテレビ番組って何？」
共有の話題として話しやすい点がメリットです。好きな芸能人の話題などに広げていきやすく、気軽に話せます。
【５】「そういえばあのニュース見た？」
最近話題の芸能ニュースなど、認知度の高いトピックスについてならお互い安心してしゃべりやすいもの。無難な話題です。
【６】「学生のときに部活してた？」
多くの人は部活経験があり、その分野に詳しい知識や経験をもっています。「どうして始めたの？」などと質問しながら、相手の話に耳を傾けましょう。
【７】「最近ハマッてることってある？」
相手が興味をもっていることは、相手にとって話しやすいテーマです。どう面白いのか、なんで興味をもったのか、など色々と掘り下げることができます。
【８】「昨日は何してた？」
ごく気楽に聞ける質問です。「家にいた」「バイトしてた」など、些細な答えからも「バイトって何してるの？」のように話題を広げていけます。
相手から話題を引き出しつつ、かといって質問責めにするでもなく、上手に話を広げていきたいものですね。ほかにはどんな話題なら楽しく会話できるでしょうか？ みなさんのご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）
