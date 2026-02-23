スポンサードしているカターレ富山の応援に駆けつける！ユースキン製薬株式会社・野渡毅之社長の休日の過ごし方

１９５５年に神奈川県川崎市で創業。ひび、あかぎれ、しもやけを治す黄色いビタミン系クリーム「yuskin」をはじめ、スキンケア製品を企画から開発、製造、販売まで一貫して行う。３代目社長を務める野渡毅之氏（40歳）の休日の過ごし方とは？

（撮影／西粼進也）

代表取締役社長

野渡毅之

85年、神奈川県生まれ。法政大学キャリアデザイン学部を卒業後、ピジョン入社。13年にユースキン製薬に入社。海外営業部や製造本部でマネージャーを務めながら、早稲田大学大学院でMBAを取得。22年、企画部長に就任。取締役、常務取締役を経て、24年10月より現職。

スポンサードしているカターレ富山の応援に

ユースキン製薬は、２０１６年に富山県に工場を作りました。そして２０２２年、地元のサッカーチーム、カターレ富山のオフィシャルパートナーになったんです。

しかし、スポンサードしたからと、さぁみんなで行ってみようという雰囲気もない中で、広報の部門を担当していた私が決めたのは、社内報を毎週出そう、でした。

これが「カターレ富山応援だより」。試合結果の報告を含めて毎週月曜に発行するんですが、そうなれば試合を観ないといけない。それで行き始めたら、どんどん面白くなってしまって。

Ｊリーグのシーズン中、月に一度はＪ２のカターレ富山の応援に行きます。富山に行くこともあれば、対戦相手のアウェーの地に行くことも。

クラブも２０２５シーズンにＪ２に上がり、去年は終盤に大混戦に。残り３試合で勝ち点差「７」と離されて大ピンチでした。ところが、最終節の大逆転劇で残留。最終戦は３点差以上の勝利が求められたんですが、劇的な展開になかなかシビれました。

勝利のゴールが決まった瞬間、会社の同僚と抱き合い、普段あまり話す機会のない社員ともハイタッチ。役職や立場に関係なく一体になれる。そんなＪリーグ観戦の価値を強く実感しました。

「カターレ富山応援だより」は毎週月曜日に発行します。週明けに「勝ったか」「負けたか」とリポートするわけですが、この原稿制作は日曜日の夜に行っています。ただ、これは仕事というより、趣味みたいなものです。

ただ、日曜の夜に試合があったりすると、作る時間が短くて、大変だったりします（笑）。

麻雀好きから、Ｍリーグチームのスポンサーに

残りの週末は、小学生の長男が野球を始めたので、チームのコーチをしています。前回のＷＢＣで大谷翔平選手を見て、憧れたようですね。

地元のチームに入りましたが、練習を手伝ってくれる保護者が足りないということで、ノックをしたり、バッティングピッチャーをしたり。１５０球を投げたこともあります。さすがにこのときは、肩が痛かった（笑）。

ただ、やっぱり体を動かすのは気持ちいい。ストレス発散にもなっていると思います。１日３時間、午前か午後のどちらかに入ります。

決まっているのは、これくらい。あとは家族とゆっくり過ごしたりすることが多いです。

あと、これは必ずしも休日にしているというわけではありませんが、楽しんでいるのが麻雀観戦です。社会人になってから、パソコンのゲームでやってみたり、年に数回、友人と打つくらいでしたが、対局麻雀の番組があることを知って、面白いなと思ったんですね。

そんな中、２０１８年に始まったのが、Ｍリーグでした。ABEMAで週４回、中継していてプロが打っているのを見ることができます。それまでは自分流で好き勝手に麻雀を考えていましたが、「ああ、こういう順番で切るのか」「こうやってやるのか」と本当に学びになって。頭を使う知能ゲームとして、やっぱり面白いんですよね。

そんな中、Ｍリーグのチーム、セガサミーフェニックスがスポンサー募集をしているのを見つけまして。当時は会社で企画の責任者をしていたのでメールを入れてみたら、担当者がすぐにお見えになりました。

ユースキンと麻雀というのは意外に思われるかもしれませんが、麻雀好きな層は中高年男性が多いので、主に女性層である私たちの既存のお客さまとは異なる層なんです。そういう人たちと接点を持てるというのは意味があるのでは、と当時の社長に提案をして、了承をもらいました。

こうしてスポンサーになりましたが、発表すると普段は話しかけてこないような社員から麻雀について話しかけられるようになりました。実は隠れ麻雀ファンは多いんです。取引先からも「いや、僕も麻雀好きで」と言われたり。

スポンサー同士の大会もあって、楽しませてもらっています。

男性も意識した木の香りのブランドがスタート

創業家の３代目に生まれましたが、会社を継ぐ気はなく、普通に就活をして、別の会社に入社しました。その後いろんな心境の変化があって、ユースキン製薬に入ろうと決意しました。

大きなきっかけになったのは、前職で私の前に座っていた先輩が、「これめっちゃいいよ」と差し出してくださったのが、ユースキンのリップクリームだったことです。私の素性はまったく、明かしていませんでした。

「そうなんですね」と返しましたが、父の会社の商品をそんなふうに言ってもらえて、本当にいい商品を作っているんだな、と実感できたんです。大きな自信にもなりました。

入社後は営業、海外営業、富山工場でキャリアを積んでから、ビジネススクールに行きました。知識もそうですが、自分のネットワークを広げていきたい気持ちがありました。２年間、ハードでしたが、同じ仲間と一緒にディスカッションしたり、苦労を共に乗り越えた経験はとても大きかったと思っています。

いろんな業界につながりを作れましたし、何よりいろんな視点や意見があることを学ぶことができました。

ユースキン製薬はハンドクリームの会社、というイメージを持たれることが多いんですが、「肌育カンパニーになろう」と宣言しています。肌育とは、暮らしにうるおいをもたらすこと、と定義しています。さまざまな取り組みを行って、暮らしにうるおいを提供する会社を目指していこう、と。

「肌育研究所」という名称のオウンドメディアから肌に関する情報を提供していることも、その一つです。始めて６年になりますが、今は年間７００万〜８００万ＰＶを得られるほどのサイトになり、多くの方に私たちの存在を知っていただけるようになりました

また、花の香りのハンドクリームのブランド「ユースキンhana」がご好評をいただいていますが、昨年９月には木の香りのブランド「kinoka」をスタートしました。ヒノキ、クスノキ、サンダルウッドの３種類があって、木をイメージするような男女問わず手にとりやすいパッケージにしました。新しい挑戦です。

社長の月曜日

かつてはケーブルのついたパソコンマウスを使っていましたが、社員に薦められて買ったのが、トラックボールマウス。カーソルを動かすとき、腕を前後左右に動かす必要もなく、そのままの位置でトラックボールで操作ができるんです。使ってみたら本当に効率よくて、こんなにも快適だったとは驚いて。腕も楽ですし、マウスを動かす音もしない。マウスパッドもいらない。これは皆さん、ぜひ使ってみてほしいと思っています。

２人の息子とゴルフ練習！株式会社ハイデイ日高・青野敬成社長の休日の過ごし方