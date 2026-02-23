【ルポ・外免切替】技能実習生が合格できず人手不足発生の可能性も…！外国人の合格率を激減させた「新たな試験内容」

外国で取得した免許証を日本の免許証に切り替える「外免切替」に、ついに行政のメスが入ったーー。

昨年10月、警察庁は外免切替を利用した外国人による相次ぐ事故を受けて、新制度の運用をスタート。申請者に交通ルールを問う「知識確認」と、運転スキルを問う「技能確認」の審査基準を厳格化した。

その対象となる外国人ドライバーはなにを思うのか。免許センターで、彼らに取材した。

前編記事『「なんで難しくするの？困っちゃうよ」合格者「９割→３割」に激減した「外免切替」…免許センターに詰めかけた外国人たちが漏らした「本音」』から続く。

外免切替のプロが語る「現場のリアル」

外免切替の制度厳格化以降、合格率は激減した。読売新聞によると、昨年10月の静岡県内の知識確認の合格率は、’24年の93.3%から36.5%まで低下。さらに三重県内でも、87.6%から34.3%に低下したと報じられている。

また神奈川県内では、昨年1〜9月は合格率が9割に達していたものの、新制度運用後の2ヵ月間は1割ほどまで落ち込んだ。

しかし、外免切替のプロ目線から見ると、最近は傾向も変わりつつあるという。この日、書類審査を行う中国人のサポートのために免許センターを訪れたという、外国人向け自動車学校の職員はこう語る。

「知識確認は難しくなりましたが、私が勤めている自動車学校に来ている中国人に限ると、そこまで影響は受けていません。80%以上の合格率は出ています。たしかに最初は戸惑いました。

これまでの知識確認は簡単すぎて、勉強せずに舐めてかかる人も多かったので、けっこう落ちる人もいました。ただ今は傾向が分かってきたというか、みんなも勉強しなきゃ落ちるって気づいてすごい対策しています。

逆に、今の段階で落ちている人は本当に勉強が苦手な人か、知識確認の対応言語に母国語が入ってない人ですね。自分の母国語が選択肢にない人は、英語とか日本語とか慣れない言語でテストを受けなきゃいけないので大変だと思います」

「技能実習生の合格者ゼロ」と嘆く声も…

この日、喫煙所でタバコをふかしていた、自動車整備工場に勤めるマレーシア人男性もその一人だ。同じ職場の上司で、今日は付き添いで来たという日本人男性はこう不満を口にする。

「去年の10月以降、私は技能実習生の外免切替の付き添いで何回も来てますけど、知識確認に関しては、マレーシア人4人受けさせてて、今日一緒に来た彼しか受かってません。そりゃ言語が違いますから難しいですよ。

一応、知識確認は20言語くらい対応してますけど、その中にマレー語はありません。だから彼は、軽く読み書きができるレベルの英語で受験するしかなかったんです」

この男性が勤める自動車整備工場は、数年前から人材不足を解消するために、技能実習制度の利用を開始。現在は何十人もの技能実習生を抱えているが、車を整備するためには、日本の免許証を欠かせないという。

「正直、車を動かせないと仕事にならないんですよ。それなのにルールが厳しくなってからは、まだ外免切替の合格者はゼロ。また埼玉は予約制なので、知識確認に落ちると、つぎ予約できるのが2ヵ月先とかですから大変です。

現場の人間からすると死活問題なんですよ。今日は彼の技能試験の付き添いで来ましたが、どうなるかドキドキしてます」

午後2時すぎ。ふたたび免許センターを訪れたところ、知識確認の試験会場からぞろぞろと外国人が出てきた。その数12〜13人ほどだろうか。バングラディシュ人の男性に声をかけると、こう安堵の表情を浮かべた。

「母国語が選べませんでしたが、もともと英語もできるのでそっちで受けました。テストは難しくなったと聞いて不安でしたが、一発で受かって良かったです。周りの様子では、3〜4人が不合格で、それ以外はみんな受かったと思います」

技能確認の合格率は「脅威の1%台」へ…

一方で、運転スキルを問う「技能確認」に関しても、新制度の運用以降は合格率が低下している。読売新聞によると、昨年10月の静岡県内の技能確認の合格率は、’24年の17.3%から6.4%に低下。さらに三重県内に至っては、19.6%から1.7%に低下したという。

前出の外国人向けの自動車学校の職員も、「知識確認よりも技能確認のほうが難しくなった印象です」と語る。

「従来の技能確認は、たとえば『S字』とか『クランク』とか、最低限の安全知識が主なテストでした。ところが新制度では、これに加えて『踏切』や『横断歩道』のほか、『坂道発進』などの項目も追加されました。

だから以前までは、私が勤める自動車学校でも2コマだけ技能講習を受講して、技能確認に合格する生徒さんもいましたが、今はもう無理。最低でも6コマは受講するように案内しています」

午後3時ごろ、先ほど喫煙所で出会った、自動車整備工場に勤めるマレーシア人男性とすれ違った。技能確認の結果を尋ねると、「うーん、ダメでした…」と肩を落とす。付き添いできた同じ職場の上司も、「また1時間ほどかけて免許センターに来なきゃいけないので大変です…」とため息をついた。

昨年10月より、新制度の運用が始まった外免切替。近い将来、外国人ドライバーによる悲惨な事故は減るかもしれないが、その分、現場の人手不足に影響を及ぼしそうだ。

【こちらも読む】『ベトナム人ドライバー500人の採用を発表した《ヤマト運輸》で囁かれる、外国人スタッフの「リアルな評判」』

【こちらも読む】ベトナム人ドライバー500人の採用を発表した《ヤマト運輸》で囁かれる、外国人スタッフの「リアルな評判」